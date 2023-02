Wie bleiben Horner am Arbeitsmarkt fit?

Sitzen ist das neue Rauchen heißt es oft. Und auch, wenn die meisten Menschen heutzutage nicht mehr schwer körperlich arbeiten müssen, ist Gesundheit am Arbeitsplatz ein wichtiges Thema. Die NÖN hat sich im Bezirk umgehört, welche Angebote von Arbeitgebern es gibt, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern.

„Fit zu bleiben und gemeinsam zu sporteln ist sehr wichtig, nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für den Zusammenhalt der Mitarbeiter und die Stimmung im Betrieb“

Franz Grafinger, Chef der Versicherungsagentur Grafinger & Partner in Eggenburg, ist von der Wichtigkeit der Vorsorge voll und ganz überzeugt. „Fit zu bleiben und gemeinsam zu sporteln ist sehr wichtig, nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für den Zusammenhalt der Mitarbeiter und die Stimmung im Betrieb“, erzählt er der NÖN. Daher treffe sich die Belegschaft einmal in der Woche im Turnsaal der Mittelschule, um dem Ballsport zu frönen. Bei Volleyball und Völkerball wird dann nicht nur gemeinsam geschwitzt, sondern auch der Teamgeist gestärkt. Grafinger empfiehlt die gemeinsamen Sporteinheiten wärmstens weiter.

Kiennast: Gesundheit ist die beste Investition

Ein umfangreiches Angebot an Präventions- und Gesundheitskursen bietet das Handelshaus Kiennast mit Sitz in Gars am Kamp an. „Unsere Mitarbeiter sind der wesentlichste Erfolgsfaktor unseres Unternehmens. Die Arbeit soll Freude bereiten“, hebt Geschäftsführer Alexander Kiennast die Firmenphilosophie hervor. Deshalb sei seinem Unternehmen die Gesundheit der Belegschaft besonders wichtig – „Und zwar die physische und die psychische“.

Im Zuge der „Kiennast Akademie“ werden schon seit vielen Jahren nicht nur betriebswirtschaftliche Schulungen oder EDV-Kurse angeboten, sondern auch Seminare und Workshops rund um das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz. Julius Kiennast, gemeinsam mit seinem Cousin Alexander Kiennast Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, kann auf zahlreiche Angebote verweisen: „So finden regelmäßig Kurse zum Umgang mit Stress, Zeitmanagement und Work-Life-Balance statt. Zudem gibt es Anti-Raucher-Seminare, Fitness-Angebote, wie das Rückenfit-Training, oder auch gemeinsame Aktivitäten, wie Firmen-Wandertage.“ Das Angebot werde gut angenommen, wie die hohen Teilnehmerzahlen und das positive Feedback der Mitarbeiter zeigen würden.

Vorsorge betrifft auch mentale Gesundheit

Von der Wichtigkeit derartiger Angebote überzeugt ist auch Franz Huber, Kaufmännischer Leiter des Landesklinikums Horn. Schon seit mehr als zehn Jahren wird am Landesklinikum das Gesundheitsvorsorgeprogramm „Fit4Work“ angeboten. „Unter der Pandemie hat das Angebot gelitten, jetzt soll es wiederbelebt werden“, so Huber zur NÖN.

Besonders beliebt und laut dem Kaufmännischen Leiter der „Dauerbrenner“ wären die „Rückenfit“-Kurse. „Im Krankenhaus müssen viele Menschen körperlich schwer arbeiten, zum Beispiel, wenn Patienten gehoben werden müssen. Da sind natürlich die Bandscheiben sehr gefordert“, schildert Huber die Attraktivität der „Rückenfit“-Kurse. Vorsorgeangebote wären auch für das Betriebsklima wichtig. Interesse am Wohlergehen der Belegschaft sei ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung, so Huber. Neben Kursen für die physische Leistungsfähigkeit wolle man zukünftig auch Workshops für mentale Gesundheit anbieten.

Auch Gemeinden nehmen Thema Vorsorge ernst

Die Stadtgemeinde Horn achtet besonders auf adäquat ausgestattete Arbeitsplätze, um die Gesundheit ihrer Angestellten aufrechtzuerhalten. Außerdem macht sie beim Programm „Gesunde Gemeinde“ mit, einem Netzwerk, das der Durchführung von Gesundheitsförderungs- und Präventionsmaßnahmen dient. Gemeinderätin Claudia Langer berichtet über ein gelungenes Beispiel: „Kindergartenpädagoginnen müssen immer auf den kleinen Sesseln und Tischen für die Kinder sitzen, das geht ziemlich auf den Rücken. Hier wurden beispielsweise ergonomische Sitzgelegenheiten zur Entlastung angeschafft.“

In einem zusätzlichen Workshop sei den Pädagoginnen Wissen vermittelt worden, wie man trotz des permanenten Größenunterschieds dennoch rückenschonend arbeiten könne, ergänzt Langer. Auch im Gemeindeamt bemühe man sich um Prävention. Für jene Mitarbeiter, die viel vorm PC sitzen, seien deshalb ergonomische Möbel organisiert worden.

