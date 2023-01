40 Gratulanten bei Fünfzigerfeier von Direktor Christian Langer

Ebenso wie Thomas Nichtawitz für den Elternverein überbrachte er Christian Langer gemeinsam mit Obersekretär Manfred Schartner ein Präsent und meinte in Folge: „Ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit in den nächsten 15 Jahren!“ Ob Falk damit andeuten wollte, dass er gewillt sei, sein Amt noch eineinhalb Jahrzehnte auszuüben gedenke, ließ er auf konkrete Nachfrage unbeantwortet …

Langer hatte jedenfalls derzeitige und Ex-Kollegen, darunter seine Amtsvorgänger Karl Führer und Martin Seidl – Wolfgang Welser war verhindert – sowie Ex-Bildungsmanager Rudolf Köstler (mit Gars-Vergangenheit) und das Schulwarte-Team in den Gasthof Mann eingeladen, um mit eineinhalb Jahren Verspätung den 50er und seine Bestellung zum Schulleiter zu feiern. „Ich bin seit 1998 in Gars, war und bin noch immer gerne hier. Danke für die gemeinsame Zeit, in der wir die Schule weiterentwickelt haben, wir werden auch die Herausforderungen der Zukunft meistern. Ich bin stolz auf euch!“

Nach Langers Dank an die Gemeinde formulierte sein Stellvertreter Christoph Kaiblinger seinerseits den Dank der Kollegenschaft („Du hast immer ein offenes Ohr für uns, wir wissen das zu schätzen.“) und stellte sich in ihrem Namen ebenfalls mit einem Geschenk ein.

