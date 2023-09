HAK-Schüler lernten Nizza kennen

Einen besonderen Start ins neue Schuljahr hatte die Französisch-Gruppe des vierten Jahrgangs der HAK gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Marion Renou-Böhm und Gabriele Lukesch mit einer Reise nach Nizza, die ihnen die Möglichkeit geboten hat, die Sprachkenntnisse in die Praxis umzusetzen und auch zu erweitern.

Ein Eintauchen in die französische Kultur hat die Unterbringung bei Gastfamilien erlaubt sowie die Stadtbesichtigungen von Nizza, Monaco und Cannes. Hier konnten die Schüler einiges über die Geschichte der Städte erfahren sowie das französische Flair genießen. Neben dem Rahmenprogramm stand natürlich auch Sprachunterricht am Vormittag am Programm. Mit Native Speaker Ahmed konnten die Sprachkenntnisse - teilweise bei Ausgängen in die Stadt - verbessert werden.

Die französische Kulinarik durfte auch nicht zu kurz kommen. Genossen wurde sie beim Abendessen in der Gastfamilie, einem gemeinsamen Restaurantbesuch, einer Verkostung der lokalen Spezialität „la Socca“ sowie bei einem „atelier crêpe“, wo die Schüler selbst die bekannten hauchdünnen Palatschinken zubereiten durften.

Gemeinsames Resumee: azurblaues Meer, köstliches Essen, französisches "art de vivre" - in dieser Umgebung lässt es sich leichter lernen und spannende Erfahrungen machen.