English in Action bei der NMS Horn

Zwei Lehrerinnen und ein Lehrer aus England unterrichteten die Kinder zwei bzw. drei Tage lang und trainierten vor allem die Hör- und die Sprachkompetenz in der englischen Sprache. Die Lehrkräfte motivierten die Lernenden, ihre Sprachkenntnisse anzuwenden, Englisch zu sprechen und sich durch Fehler nicht entmutigen zu lassen.

So wie ihre Mitschüler gingen auch Kristin Bigler, Lea Piribauer und Vivian Fux (v.l.) eifrig ans Werk. Foto: MS Horn

Die Vorbereitung der Abschlusspräsentationen der einzelnen Schülergruppen erforderte viel Kreativität und sprachliche Kompetenzen. Die Schülerdarbietungen waren sehr abwechslungsreich und reichten vom Vorstellen einiger Computerspiele und verschiedener Länder bis zur Präsentation neu geschaffener Planeten. Dafür wurde von den Schülern mit großem Eifer geprobt und zahlreiche Plakate wurden angefertigt.

Im Anschluss an die Präsentationen erhielten alle teilnehmenden Schüler ein „Certificate of Attendance CEFR Level Breakthrough A1“ oder „Waystages A2“ überreicht, welches die erfolgreiche Teilnahme an diesen Sprachtagen bestätigt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.