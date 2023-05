Horner HAK-Schüler in „Uni“-Stadt

Eine Woche verbrachten die Schüler des 2. Jahrgangs der Handelsakademie Horn in der wunderschönen Universitätsstadt Cambridge.

Das Programm war vielseitig: An den Vormittagen gab es Unterricht in der Sprachschule, der von den Schülern als „echt cool“ bezeichnet wurde. Die Nachmittage waren gemeinsamen Aktivitäten gewidmet: eine Stadtführung durch Cambridge, Bowling, Punting („Stochern“ am Fluss) am River Cam und auch Zeit, um die Stadt selbstständig zu erkunden.

Der Tagesausflug nach London war ein besonderes Highlight. Besichtigt wurden St. Paul’s Cathedral, Buckingham Palace, die Horse Guards, Big Ben, die Tower Bridge und der Tower of London.

Voll bepackt mit tollen Erinnerungen und dankbar für diese Woche ging es zurück nach Hause.

