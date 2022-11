Erste Gäste in der Sommerfrische Gars

Mit neuen Forschungserkenntnissen rund um die Garser Geschichte wartet Literaturwissenschaftler Andreas Weigel, der unter anderem durch die Tourismusgeschichte der Sommerfrische Gars und die Erforschung der Biographie Franz von Suppès bekannt geworden ist, auf: „Meine Forschungsarbeit bietet erstmals verbürgte biografische und genealogische Informationen über die aus Mannswörth bei Schwechat stammende kunst- und kulturgeschichtlich interessante Familie Hausleithner.“

In den dieser Tage in den „Wiener Geschichtsblättern“ erschienenen Ausführungen zeigt er den Weg der Familie Hausleithner in Gars auf, die zu den frühesten namentlich bekannten Garser Stammgästen gehört. Einige kulturelle und gesellschaftliche Verbindungen mit Franz von Suppès Familie legen nahe, dass sie dem Komponisten Gars als Sommerfrische empfohlen haben könnten, der den Ort ab 1876 zu seinem Refugium erwählt hat. Die Arbeit thematisiert ausgewählte Berührungspunkte zwischen den Gars-Stammgästen Hausleith ner und Suppè.

Diese Arbeit ist dem Zufall zu verdanken, dass der von der kunsthistorischen Forschung vernachlässigte Maler Rudolf Hausleithner (1840-1918), sein musikhistorisch bemerkenswerter Bruder und Jurist Karl Hausleithner (1843-1905) sowie ihr Vater, der Wiener Volksschullehrer Josef Hausleithner (1804-1886) laut Julius Kiennasts „Chronik des Marktes Gars in Nieder-Österreich“ zu den frühesten namentlich bekannten Garser Sommerfrische-Stammgästen gehören.

Gründerväter“ des heutigen Gars-Tourismus

„Schon in den Jahren 1860 bis 1870“, schreibt Julius Kiennast der Ältere, der Ur-Ur-Großvater der heutigen jungen Generation, die die Firma leitet, „kamen alljährlich im Sommer, besonders während der Ferienmonate, eine kleine Anzahl Wiener Familien hierher, um sich in der guten Landluft zu erholen und die Kampbäder zu gebrauchen. Ein Teil hievon wohnte in Privathäusern und eine Anzahl war in dem schon damals renommierten Gasthofe ,Zum weißen Rössel‘ untergebracht, wo sich der alte, beliebte Bruckmüller alle Mühe gab, seine Gäste stets zu befriedigen.

Unter diesen ersteren Sommergästen war durch viele Jahre der Schuldirektor Hausleit[h]ner von der Leopoldstadt in Wien, ein treuer, sehr anhänglicher Besucher, der täglich seinen Lieblingsplatz auf dem Maierscherberge aufsuchte, dort die Aussicht genoß, was er in vielen herzigen und auch oftmals witzigen Gedichten verewigte. Er war begleitet von seinen Söhnen Rudolf und Karl, wovon ersterer der berühmte Maler wurde und der jüngere Karl wurde später Rechtsanwalt in Wien; der letztere war auch ein hervorragender Musiker und hat in Wien oftmals bei besonders wichtigen Anlässen in der Votivkirche die große Orgel meisterhaft gespielt.“

Verbindung auch zu Garser Gönner Ignaz Rainharter

Eine Verbindung gab es auch zu den Rainharters: Wie sein Vater wird Josef Hausleithner Lehrer. Er hört 1821 an der Wiener St.-Anna-Schule den pädagogischen Kurs, beginnt um 1822 mit der Unterrichtstätigkeit und legt 1824 die Lehrerprüfung ab. Anschließend unterrichtet er an der Wiener St.-Anna-Schule, wo der Diözesanpriester Ignaz Rainharter (1792 – 1827) als „Katechet“ wirkt. Dieser ist ein Onkel des für die Garser Tourismusgeschichte wichtigen Wiener Realitätenbesitzers Ignaz Rainharter (1826 – 1904), ein großer Gönner von Gars (erste Wasserleitung, Krankenhaus – heute Kindergarten Spitalgasse), welcher bereits als Kind regelmäßig nach Gars kommt, wo 1729 seine Ur-Großeltern mütterlicherseits heiraten und 1744 seine Großmutter mütterlicherseits das Licht der Welt erblickt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.