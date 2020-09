Ein 39-jähriger Baggerfahrer hob mit seinem 14-Tonnen-Bagger ein circa 500 Meter langes Kunststoffrohr aus dem Straßengraben neben der L 52. Das Rohr lag in einem gebogenen Zustand im Graben und hatte durch diese Biegung eine starke Spannung aufgebaut.

Um ein gefahrloses Herausheben zu ermöglichen, begab sich der 24-jährige zweitbeteiligte Bauarbeiter auf die Fahrbahn der L 52 hinter den Bagger in einen sicheren Bereich, um eventuell herannahende Fahrzeuge anzuhalten. Der Baggerfahrer habe das Kunststoffrohr mit einem Hebegurt ordnungsgemäß am Baggerarm befestigt, schildert die Polizei. Er habe sich noch vergewissert, dass sich der Zweitbeteiligte in einem sicheren Bereich befand und hob anschließend das Rohr aus dem Straßengraben.

Das Kunststoffrohr entspannte sich beim Herausheben und schlug über die Fahrbahn der L 52. Der Baggerfahrer habe plötzlich einen Aufschrei gehört und gesehen, dass sich der 24-Jährige doch im Gefahrenbereich befand. Er ist von dem ausschlagenden Kunststoffrohr getroffen worden. Der 39-Jährige sei sofort vom Arbeitsgerät gesprungen und habe sich zu dem Verletzten begeben.

Die Rettungskräfte versorgten den verletzten Mann vor Ort und brachten ihn in das Landesklinikum Horn. Der Mann erlitt einen Bruch des Beckenkammes und eine Rissquetschwunde im rechten Bauchbereich. Das Arbeitsinspektorat ist verständigt, meldet die Polizei.