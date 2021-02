Coronabedingt im kleinsten Rahmen überreichte Bürgermeisterin Gabi Kernstock in Vertretung aller Mitwirkenden je einen Scheck in der Höhe von 2.140 Euro an Walter Brunner für „Essen auf Rädern“ und an Roswitha Helwig und Christine Zeiner für das „Mobile Hospiz Bezirk Horn“.

privat