Auch das Kriegerdenkmal in St. Bernhard ist bereits mit einem QR-Code versehen. privat

Mit dem Smartphone von Marterl zu Marterl – das ist jetzt in der Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen möglich. Ab sofort ist es mit Hilfe eines am Handy installierten QR-Code-Readers bequem an Ort und Stelle möglich, alles Wissenswerte über das jeweilige Marterl zu erfahren.

Die Idee dazu kam von Bildungsgemeinderat Christian Ranftl und Robert Porod. Auch Bürgermeisterin Gabi Kernstock zeigte sich von dieser Möglichkeit begeistert: „Nun ist es in Sekundenschnelle möglich, die Geschichte vieler Flurdenkmäler im Gemeindegebiet abzurufen.“

Die Gemeinde hatte sich schon vor knapp zehn Jahren dazu entschlossen, am damaligen Leader-Projekt „Zeichen unserer Kulturlandschaft“ teilzunehmen. In zwei Jahren erfassten Robert und Verena Porod 70 Kleindenkmäler der Gemeinde, die im Buch „Unsere Kultur Landschaft – Die Klein- und Flurdenkmäler der Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen“ zusammengefasst wurden. In Zeiten des Smartphones war nun der nächste Schritt nur logisch. Bei der Umsetzung des Projektes brachte dann Maximilian Porod sein technisches Know-how ein. Im April wurden einige Kleindenkmäler für den Probebetrieb ausgewählt und mit provisorischen QR-Codes bestückt.

Dieser QR-Code kann ganz einfach mit einer entsprechenden App oder der Handykamera fotografiert werden, um sogleich vor Ort den geschichtlichen Hintergrund des Marterls oder Bildstockes zu erfahren. Jetzt werden laufend immer mehr Martel mit einem QR-Code versehen.