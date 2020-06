Die ersten dreieinhalb Monate als Bürgermeisterin der Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen waren für Gabi Kernstock von der Coronakrise geprägt. Mit der NÖN sprach sie über Herausforderungen ihres Amtes, Projekte und Ziele der Gemeinde und wie sie Amt, Beruf und Familie unter einen Hut bekommt.

NÖN: Die ersten Wochen Ihrer Amtszeit sind sicher anders verlaufen, als Sie gedacht haben. Wie haben Sie die Zeit seit ihrer Wahl erlebt?

Gabriele Kernstock: Die Coronakrise hat alles andere überschattet. Ich habe mich auf das Amt intensiv vorbereitet. Ich habe im Vorfeld selbstverständlich überlegt, mit wem ich zuerst Gespräche führen möchte, etwa mit Mitarbeitern oder Behörden und welche Projekte die Ausschüsse bearbeiten und planen sollen. Dann galt es aber in erster Linie, den Betrieb der Gemeinde sicher zu stellen, um das Werkl am Laufen zu halten.

Welche besonderen Herausforderungen gab es dabei?

Kernstock: An erster Stelle stand ganz klar die umfassende Information der Bürger sowie der gesundheitliche Schutz der Mitarbeiter. Es musste ein Schicht-Dienstplan für alle Bereiche der Gemeinde erstellt werden. Es war eine Verpflichtung für mich, in allen Bereichen so viel Sicherheit wie möglich herzustellen. Die Schutzmaßnahmen hatten absolute Priorität, gewisse Arbeiten mussten da hintangestellt werden. Der enge Kontakt zu Vereinen, wie Essen auf Rädern, oder zu den Seniorenvertreterinnen war mir dabei sehr wichtig, um die ersten wichtigen Maßnahmen zu setzen. Es gab ja in den ersten Wochen kaum Schutzmasken oder Desinfektionsmittel. Besonders positiv war, dass alle das nötige Verständnis aufgebracht haben, da manche Dinge zu dieser Zeit nicht gegangen sind. Es wurde viel telefonisch erledigt. Wir haben gemeinsam auch kreative Wege gefunden, damit jeder Gemeindebürger das bekommt, was er benötigt hat. Es war schön zu sehen, dass der soziale Zusammenhalt in unserer Gemeinde nicht nur ein leeres Wort ist.

Inwiefern hat sich das gezeigt?

Kernstock: Es gab viele Freiwillige, die sich gemeldet haben und wirklich helfen wollten, weit mehr als im Endeffekt zum Einsatz kamen. Wir haben mit Einkaufsservice oder Bastelaktionen der Kinder auch viele Zeichen für den sozialen Zusammenhalt gesetzt. Wir leben in einer Zeit, in der dieser Zusammenhalt keine Selbstverständlichkeit ist. Die Gemeinden müssen da in Zukunft weiter kreativ bleiben, damit das in unseren Orten und Dörfern auch so bleibt.

Hatten Sie es als „Neue“ in dieser Krise besonders schwer?

Kernstock: Das glaube ich nicht. So eine Situation gab es noch nicht, da haben auch routinierte Bürgermeister bei Null angefangen. Ich denke, durch meinen beruflichen Background (Kernstock ist Stellvertreterin des kaufmännischen Direktors des Landesklinikums Horn) war ich sogar im Vorteil. Da habe ich schon gesehen, welche Vorbereitungen zu Beginn der Krise getroffen wurden. Es hat sich aber niemand vorstellen können, welche Ausmaße die Krise dann annimmt. Dass die Disziplin und der Zusammenhalt in der Bevölkerung dann so hoch waren, war sehr beachtlich.

Wie gestaltete sich da anfangs die Zusammenarbeit mit den Gemeindemitarbeitern?

Kernstock: Das sind die „Profis“ vor Ort. Ich glaube, dass wir uns zu Beginn gleich einer solchen Herausforderung stellen mussten, hat uns noch näher rücken lassen. Ich hatte ja auch schon als Vizebürgermeisterin sehr viel Kontakt mit den Mitarbeitern, wusste, dass ich mich auf sie verlassen kann und auch sie haben mich und meine Art zu arbeiten bereits kennengelernt. Wenn die Leute dann merken, dass „die Neue“ auch in einer Krise nicht ins Schwimmen kommt, schafft man zusätzliches Vertrauen.

Die Situation am Gemeindeamt passt also, wie schaut es im Gemeinderat aus? Erstmals gibt es da ja drei Fraktionen ...

Kernstock: Auch hier hat sich die Zusammenarbeit bisher sehr positiv gestaltet. Wir haben aber sowohl die Sitzungstätigkeit als auch die Arbeit in den Ausschüssen wegen Corona bisher auf ein Minimum heruntergefahren. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir sachliche Diskussionen führen, die schlussendlich zu einem tragfähigen Beschluss kommen. Verschiedene Meinungen schaden in einer Demokratie ja nie, ganz im Gegenteil, sie fördern die Kreativität sowie schlussendlich die Produktivität. Besser als ein Projekt schnell durchzuziehen ist es, es von allen Seiten zu betrachten, zu diskutieren und dann die beste Lösung zu finden.

Mit dem Wasserleitungsprojekt in Poigen und Strögen läuft demnächst ein großes Projekt an. Welche Zukunftsprojekte geht die Gemeinde daneben noch an?

Kernstock: Aktuell ist das zweite wichtige Infrastrukturprojekt der Breitband-Ausbau. Da wird in Strögen und Poigen-Grünberg – wenn wir schon aufgegraben haben – auch gleich die Leerverrohrung mitverlegt. In anderen Orten haben wir diese Vorgangsweise bei den letzten Kanal- und Straßenbauprojekten im Zuge des Siedlungsausbaus bereits durchgeführt. Wir wollen im gesamten Gemeindegebiet eine zeitgemäße Internetverbindung schaffen. Gerade in den vergangenen Wochen haben wir gesehen, wie wichtig dieses Medium ist.

Viele Gemeinden klagen in der Krise über finanzielle Nöte. Ihre Gemeinde gehört in dieser Hinsicht Jahr für Jahr zu den Besten des Landes. Wie stark trifft die Krise St. Bernhard-Frauenhofen?

Kernstock: Wir haben in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet, aber natürlich wissen auch wir nicht genau, wie sich die Krise finanziell auswirkt. Wir haben einzelne Projekte – etwa den Ausbau des Trainingsplatzes des USV St. Bernhard in Abstimmung mit dem Verein – schon nach hinten geschoben. Es wäre unseriös, jetzt Geld zu verplanen, wenn wir nicht wissen, was wir am Ende des Tags zur Verfügung haben werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass es unsere Betriebe sind, die für die gute finanzielle Situation der Gemeinde hauptverantwortlich zeichnen.

Sie haben schon den Siedlungsausbau angesprochen. Wie schaut es mit Bauplätzen in der Gemeinde aus?

Kernstock: Aktuell sind in unserer Gemeinde nur wenige Bauplätze verfügbar. Wir sind aber als Wohngemeinde sehr beliebt und daher sind wir auch sehr bemüht, ehestbaldig neue Bauplätze in unserer Gemeinde zu schaffen. Zudem ist mir die Familienfreundlichkeit unserer Gemeinde wichtig und damit einhergehend auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Wie schaffen Sie es selbst, Beruf, Bürgermeister-Amt und Familie unter einen Hut zu bringen?

Kernstock: Das geht nur mit guter Planung und gutem Familienmanagement. Ich kann mich da nur bei meinem Ehemann für sein Verständnis und seine Unterstützung bedanken. Ich habe auch das Glück, dass meine Mutter und meine Schwiegermutter fast immer Zeit für ihr Enkerl haben. Das hilft allen, es entlastet mich und tut Großeltern und Kindern gut. Ich hatte leider nicht das Glück, meine Großeltern lange kennenzulernen, daher freue ich mich umso mehr, dass unser Sohn dies erleben kann. Wir schaffen uns aber auch als Familie gemeinsame Freizeit – und die ist uns dann heilig.

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden im Bezirk?

Kernstock: Sehr positiv, der Austausch ist sehr gut. Es gibt keine Konkurrenz zwischen den Gemeinden, man braucht keine Scheu zu haben, bei anderen Bürgermeistern nachzufragen. Übrigens auch nicht bei meinen Vorgängern Karl Gabler und Josef Gundinger. Die drängen sich nicht auf, stellen ihre jahrzehntelange Erfahrung aber auch gerne zur Verfügung.