Ein tolles Jubiläum feierte die Aktion „Essen auf Rädern“ St. Bernhard-Frauenhofen in der Vorwoche: Es wurde bereits die 100.000ste Essensportion ausgeliefert.

Die Jubiläums-Portion – diesmal gab es Rindsuppe mit Teigwaren, Hirschragout mit Spätzle und ein Dessert – lieferten Obmann Walter Brunner, Hilfswerk Horn-Vorsitzende Pauline Gschwandtner, Kassier Herbert Surböck sowie Alois Redl und Hubert Müllner an Josef Angl-mayer aus Poigen aus.

Gegründet wurde die Aktion im November 1997, damals erhielten sieben Personen in der Gemeinde ihre Mahlzeiten über „Essen auf Rädern“. Aktuell gibt es schon 26 Bezieher pro Tag, die aus jeweils zwei Menüs wählen können, sagt Brunner. Besonders während der Lockdowns sei die Zahl der Bezieher laufend gestiegen. Dank der Zuverlässigkeit der 52 ehrenamtlichen Helfer habe die tägliche Zustellung aber auch in dieser schwierigen Zeit gut funktioniert, meint Surböck. Die meisten der Empfänger würden das Angebot annehmen, da sie selbst aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage seien, selbst zu kochen, ergänzt Gschwandtner. Für viele Essensbezieher sei dieser Kontakt der Einzige eines Tages.

Zubereitet werden die Menüs seit 2015 von Günther Gattinger aus Schiltern. Jährlich sind die ehrenamtlichen Zusteller 15.000 Kilometer unterwegs, insgesamt wurden seit Gründung etwa 300.000 Kilometer zurückgelegt, berichtet Brunner.