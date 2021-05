Strahlende Kinder nach Sandlieferung .

Mit einer besonderen Aktion zauberte das Team der ÖVP St. Bernhard-Frauenhofen rund um Bürgermeisterin Gabi Kernstock den jüngsten Gemeindebürgern zahlreiche Lächeln in die Gesichter. Insgesamt zehn Tonnen Sand wurden nämlich in mehr als 40 Sandkisten in allen Orten des Gemeindegebiets „frei Haus“ geliefert.