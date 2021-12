Tradition trotz Pandemie: Adventfenster strahlen wieder

In der Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen leuchten auch heuer wieder bunte und liebevoll geschmückte Adventfenster. 120 Ortsbewohner von Groß Burgstall, St. Bernhard, Frauenhofen, Strögen und Poigen/Grünberg bemühen sich, auch in der Coronapandemie diese Tradition fortzuführen.

Den ganzen Dezember bis hin zum Heiligen Abend haben alle täglich die Möglichkeit, die Adventzeit besinnlich und im gegenseitigen persönlichen Austausch zu begehen. Jeden Tag wird ein mit viel Liebe gestaltetes Adventfenster im vollen Lichterglanz „eröffnet.“ Warum die Gemeinde auch heuer an dieser Tradition festhält, begründet Bürgermeisterin Gabriele Kernstock mit dem besonders in der Weihnachtszeit großen Wunsch nach Miteinander und Familie. Mit der Aktion „Adventfenster“ trage man dazu bei, den Advent in den Gassen der Ortschaften sichtbar zu machen.

Um die Suche zu erleichtern, wurde für jede Ortschaft eine Art Terminkalender mit Übersichtsplan gestaltet, der zeigt, wann wo welches Adventfenster zu leuchten beginnt. „Um es noch spannender zu machen, haben wir einen Gemeindeadventskalender gestaltet“, ergänzt Kernstock. Diese Fenster müssen allein entdeckt werden. In den 120 Adventfenstern in der Gemeinde hat sich in 24 Fenstern das Gemeindewappen versteckt. Wer alle 24 Adventfenster mit dem Gemeindewappen findet und sich mit den konkreten Adressen bis 9. Jänner bei der Gemeinde meldet, hat die Chance auf den Gewinn eines regionalen Geschenkkorbes, verrät die Bürgermeisterin.