Die Verabschiedung von Pater Andreas Wingen in den wohlverdienten Ruhestand fand, wie sollte es anders sein, in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt statt. Zu dem Gottesdienst waren etliche Gläubige erschienen, um die letzte Predigt des Pfarrers zu erleben.

Stellvertretend für die Kirchengemeinde und den Pfarrgemeinderat dankte Johann Tiefenbacher dem Pfarrer für dessen langjährige Tätigkeit als Seelsorger in den Pfarrgemeinden St. Bernhard/Frauenhofen und Neunkirchen.

„Vor 16 Jahren kam Pater Andreas Wingen in unsere Pfarrgemeinschaft, in dieser Zeit wurde vieles geleistet“, würdigte Tiefenbacher das Engagement des Priesters. In seine Zeit fällt die Außenrenovierung der Kirche, die Restaurierung der Orgel, die Anschaffung eines Heiligen Josef und die Erneuerung der Lautsprecheranlage; auch wurden zahlreiche Benefizkonzerte zugunsten kirchlicher Projekte organisiert.

„Wenn wir uns die zahlreichen Aufgaben vor Augen führen, die Sie in den vergangenen Jahren wahrgenommen haben, so war dies alles andere als eine Vorbereitung zum Ruhestand“, stellte Tiefenbacher fest. Denn die Aufgabenfelder waren doch sehr vielseitig. Der wichtigste Dienst als Seelsorger ist die Feier der Messe, die immer würdig und feierlich begangen worden sei. Aber auch der Altardienst bei Taufen, Hochzeiten und vor allem bei Beerdigungen gehörten zur seelsorgerischen Tätigkeit.

2014 feierte Wingen sein 30-jähriges Priesterjubiläum. Pater Andreas bedankte sich über das Entgegenkommen: „Ich werde euch nie vergessen.“