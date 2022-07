Unmut über Arbeiten: „Machen nichts, was wir nicht machen dürfen“

Verärgerung über die Sanierung eines Hohlwegs in St. Bernhard gibt es bei Helmut Rieder. Der St. Bernharder wirft der Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen vor, ohne entsprechende behördliche Genehmigung diesen Hohlweg mit Bauschutt und „Kanalbruch“ zuzuschütten. Er selbst müsse bei Sanierungen seiner Wege „hunderte Ansuchen machen“, die Gemeinde setze sich darüber einfach hinweg.

Stimmt nicht, sagt Bürgermeisterin Gabi Kernstock auf NÖN-Nachfrage. Die Sanierung des Hohlwegs erfolge nach Absprache und Genehmigung durch Stefan Rosner von der Bezirkshauptmannschaft Horn. „Wir machen nie etwas, was wir nicht machen dürfen“, findet die Gemeindechefin klare Worte. Sie sichere sich immer ab: „Ich will, dass alles in Ordnung ist, was wir machen.“ Man habe auch das Material – es stammt aus dem Glasfaserbau in Frauenhofen – ordnungsgemäß überprüfen lassen.

Der teilweise stark ausgewaschene Hohlweg wurde von der Gemeinde laut BH „auf den Stand der Technik gebracht“. Foto: Foto Reininger

Rosner: „Ärger ist nicht gerechtfertigt“

Rosner selbst bestätigt auf NÖN-Anfrage die Version Kernstocks. Rieder melde sich immer wieder auf der BH um vermeintliche Verfehlungen aufzuzeigen – oder „Stunk zu machen“. Dabei stelle sich aber immer wieder heraus, dass dieser Ärger nicht gerechtfertigt sei. Bei diesem Hohlweg handle es sich um einen Rückeweg von der Kaidling in den Ort St.Bernhard. Darin habe die Gemeinde genehmigter Weise etwas Material eingebracht, um den Weg, der auch von anderen Anrainern benutzt wird, wieder befahrbar zu machen. Der Weg sei teilweise schon sehr stark ausgewaschen gewesen, daher sei diese Aktion nicht nur gerechtfertigt gewesen, sondern auch sinnvoll, sagt Rosner.

