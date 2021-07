Unterstützung für seine Bachelor-Arbeit sucht der St. Leonharder Johannes Klackl. Der 22-jährige WU-Student befasst sich darin mit dem Schienen-Personenverkehr in Niederösterreich und Wien und hofft, dass ihm zahlreiche Menschen mittels Teilnahme an einer Online-Mobilitätsbefragung dabei helfen, sich ein Bild von Mobilitäts-Gewohnheiten, aber auch Mobilitäts-Wünschen der Bewohner der Region zu machen.

Klackl selbst, der sich mit seiner Heimatgemeinde eng verbunden fühlt, startete nach der Matura am Horner Gymnasium 2018, die er mit ausgezeichnetem Erfolg ablegte, das Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Wien. Daher pendelte er bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie mehrmals pro Woche von Gars – dem zu seiner Heimat nächstgelegenen Bahnhof – in die Bundeshauptstadt. Schon seit seiner Kindheit habe ihn die Eisenbahn fasziniert, das Interesse am Thema Schienen-Personenverkehr sei dann nie geschwunden, sagt Klackl. „Um im Studium persönliche, meinen Interessen entsprechende Akzente zu setzen, habe ich nun dieses Themenfeld für meine Bachelorarbeit, die ich am Institut für Transportwirtschaft und Logistik verfasse, gewählt“, so Klackl. Der Schwerpunkt liege dabei auf NÖ samt Wien, im Fokus der Untersuchungen stehe die (Alltags-)Mobilität. Daher sei besonders die Meinung der unzähligen Berufs-/Studien- und Schul-Pendler im Land für seine Arbeit von ganz besonderem Interesse.

ÖBB-Gutscheine sind zu gewinnen

In der Arbeit soll beleuchtet werden, wie wichtig den Menschen bei der Verkehrsmittelwahl die Faktoren Preis, Pünktlichkeit oder Reisekomfort sind, wo es bei der Eisenbahn bzw. im öffentlichen Verkehr Verbesserungspotenzial gibt, was Pkw-Nutzer dazu bringen würde, auf die Bahn umzusteigen, was vom angekündigten 1-2-3-Klimaticket zu erwarten ist und wie sich wegen Corona das Mobilitätsverhalten der Menschen verändert hat.

Als Anreiz können die Teilnehmer übrigens insgesamt drei 20-Euro-Gutscheine der ÖBB gewinnen. Der Link zur Umfrage lautet https://short.wu.ac.at/m.