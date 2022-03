Eggenburger Wurzeln von Mozart entdeckt

Es ist eine kleine Sensation, die die beiden Professoren Burghard Gaspar und Fritz Steininger in alten Archivakten zutage fördern konnten: Das weltberühmte Salzburger Wunderkind Wolfgang Amadeus Mozart hat familiäre Verbindungen zu Eggenburg, denn sein Urgroßvater mütterlicherseits war von 1669 bis 1674 Stadtschreiber in der schönen Mittelalterstadt.

Wie kam es zu diesem sensationellen Fund? Laut Fritz Steininger kam der Anstoß zu diesem Forschungsprojekt von Ehrenarchivar Burghard Gaspar. „Er ist bei seinen Arbeiten im Stadtarchiv Eggenburg über den Namen gestolpert und so kam das Projekt ins Rollen“, sagt Steininger.

Und wer war nun „Ur-Opa Mozart“? Sein Name war Dominicus Altmann, sein Geburtsdatum ist nicht bekannt, berichtet Steininger. Was man weiß, ist, wann er getauft wurde, nämlich am 4. August 1636 in St. Stephan in Wien. Sein Vater war Gärtner im heutigen 3. Bezirk. Die Zeit, in die der kleine Dominik hineingeboren wird, ist trostlos: In Europa wütet der Dreißigjährige Krieg, Hungersnöte, Pest und andere Seuchen machen der Bevölkerung schwer zu schaffen. Das alles hält den kleinen Dominik aber nicht davon ab, nach Höherem zu streben. Die Hecken der Adeligen stutzen oder Unkraut rupfen? Das ist nichts für ihn, er studiert erfolgreich Jus an der Universität Wien und – er heiratet nobel! Die Tochter des Hofkriegsrates Dr. jur. Jakob Widmann sagt 1669 hochschwanger „Ja“ und bald darauf wird der junge Dominik Stadtschreiber in Eggenburg.

Forschungsergebnis zieht schon weiter Kreise

Man weiß es natürlich nicht, aber es ist durchaus vorstellbar, dass der Schwiegervater ein gutes Wort für den aufstrebenden Juristen eingelegt hat. Denn das Amt des Stadtschreibers war im 17. Jahrhundert ein wichtiger und gut bezahlter Posten, bei dem die Fäden der Stadtverwaltung zusammenliefen. Bürgermeister kamen und gingen, ein Stadtschreiber blieb.

Klar, dass Dominicus Altmann mit seiner rasch wachsenden Familie – bald hat er vier Kinder, die in Eggenburg zur Welt kommen – auch nobel residiert, schildert Steininger: „Seine Wohnung und auch Arbeitsstätte war das alte Rathaus, der Minichhof in der heutigen Eggenstraße/Rathausstraße.“ Offenbar machte Stadtschreiber Altmann seinen „Job“ so gut, dass er 1674 nach Stein übersiedelte, wo er 25 Jahre lang das finanzgewaltige Amt eines Oberkämmerers ausübte.

So erfolgreich Mozarts Urgroßvater beruflich war, so umtriebig war er in seinem Privatleben. Als seine erste Frau Maria Hilaria 1673 in Eggenburg stirbt, schließt er den Bund der Ehe einige Monate später wieder, allerdings stirbt auch seine zweite Frau bald darauf und Dominicus Altmann tritt erneut vor den Altar. Anna Sophia Zahlner heißt die Auserwählte und stammt aus Hallstatt. Aus dieser achtjährigen Ehe entspringen sechs Kinder, unter anderem Eva Rosina Barbara Altmann – Mozarts Großmutter. Anna Sophia stirbt, wie so viele Frauen in der damaligen Zeit, bei der Geburt ihres sechsten Kindes. Dominik Altmann ist noch bei der ersten Hochzeit seiner Tochter Eva Rosina, die damals erst 14 Jahre alt war, mit Franz Leopold Puxbaum als Trauzeuge dabei, stirbt aber bald darauf. Auch Puxbaum verstirbt bald, „Mozart-Oma“ Anna Rosina heiratet bald darauf Nikolaus Pertl, den Großvater Mozarts.

Diese und noch viele andere spannende Details, Verstrickungen, Heiraten und Geburten finden sich in dem großartig illustrierten Text von Fritz Steininger und Burghard Gaspar, der im Rahmen der Krahuletz-Gesellschaft publiziert wird. Und die Entdeckung zieht schon wissenschaftliche Kreise: Vor Kurzem rief das Mozarteum Salzburg bei Steininger an und wollte mehr über die Eggenburger Verwandtschaft des Wunderkindes wissen.

