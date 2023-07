Neue Konzepte für Promenaden und Plätze in Drosendorf

Die Studierenden der TU Wien nahmen sich im Rahmen des Kurses unter der Leitung von Anton Kottbauer die Aufgabe vor, neue Ideen und Gestaltungsvorschläge für die Promenaden und öffentlichen Plätze in Drosendorf zu entwickeln. Dabei wurden Aspekte wie Nachhaltigkeit, Ästhetik und Funktionalität berücksichtigt. Das Ziel war es, den Charme und die Einzigartigkeit der Stadt zu bewahren und gleichzeitig moderne und attraktive Räume zu schaffen, die den Bedürfnissen der Bewohner und Besucher gerecht werden.

Die Präsentation der erarbeiteten Konzepte fand am 3. Juli 2023 in den Räumlichkeiten der Technischen Universität Wien statt. Drosendorfs Bürgermeister Robert Feldmann, Dozenten der TU Wien und Regionalberaterin Theresa Gerstorfer, Betreuerin in der NÖ Dorferneuerung, waren eingeladen, die Ergebnisse der Studierenden kennenzulernen und sich von den innovativen Ideen inspirieren zu lassen.

Die vorgestellten Konzepte zeichneten sich durch Kreativität und eine ganzheitliche Herangehensweise aus. Es wurden unter anderem Vorschläge für neue Grünflächen, Sitzgelegenheiten, Beleuchtungskonzepte und Ideen für Veranstaltungsorte präsentiert, die das Stadtbild von Drosendorf bereichern sollen.

Stadtgemeinde will Konzepte jetzt prüfen

Bürgermeister Robert Feldmann äußerte sich begeistert über die Ergebnisse der Studierenden. Es sei beeindruckend zu sehen, wie junge Menschen sich mit so viel Engagement und Innovationsgeist der Stadt Drosendorf gewidmet haben. Die vorgestellten Konzepte seien inspirierend und bieten großes Potenzial für die Weiterentwicklung der Promenaden und öffentlichen Plätze. Die Stadtgemeinde werde die Ideen jetzt genauer überprüfen und schauen, was davon sich in der Realität umsetzen lasse. Die Ergebnisse sollen in naher Zukunft auf der Website der Stadtgemeinde Drosendorf zu finden sein.