Kinobetreiberin Silvia Meingast: „Wir leben für das Kino“

„Es ist schon eine besondere Auszeichnung für uns“, ist Silvia Meingast, Kinobetreiberin aus Leidenschaft, zurecht stolz. Schließlich findet das Stadtkino Horn in dem kürzlich erschienenen Buch „Kinoboom, Kinosterben, Kinorenaissance“ von Klaus Christian Vögl Erwähnung, das sich mit österreichischen Kinos von 1945 bis in die Gegenwart beschäftigt.

Silvia Meingast übernahm das Horner Stadtkino bereits 1965 von ihrer Tante. Als 19-Jährige musste sie sogar großjährig gesprochen werden (die Altersgrenze lag damals bei 21 Jahren). Und es dauerte nicht lange, bis sie Schlagzeilen machte. „Ich wurde vom Horner Filmforum, das großteils aus Lehrern und Professoren bestand, aufgefordert, von der Vorführung des Films Feuerball Abstand zu nehmen. Sogar die Bezirkshauptmannschaft wurde damals bemüht, auf das Stadtkino einzuwirken, diesen üblen und brutalen Agentenfilm nicht zu zeigen“, erinnert sich Meingast mit einem Schmunzeln. „Sogar der Pfarrer hat von der Kanzel gegen den Kinobesuch gepredigt.“ Ein unglaubliches Echo, das Silvia Meingast schließlich ausverkaufte Vorstellungen und volle Kinosäle beschert hatte, denn „klein beigeben“ kam für sie nicht in Frage. „Schließlich hatte die Vorbesitzerin schon Anfang der 1960er-Jahre auf die damals berüchtigten Mutzenbacher-Filme verzichtet. Ich wollte selbst entscheiden, welche Filme ich zeige!“

Die Auswahl der Filme ist Meingast auch heute noch ein großes Anliegen, auch wenn die Verleihbedingungen mittlerweile große Einschränkungen mit sich bringen. „Wir haben uns als Programmkino etabliert und zeigen hauptsächlich österreichische oder europäische Filme.“

Viel persönliches Engagement erforderlich

Auf die großen Blockbuster wird bewusst verzichtet, das Stadtkino möchte ein anderes Publikum ansprechen. „Unsere Besucher schätzen den familiären Charakter. Im Laufe der Jahre hat sich auch ein persönliches Verhältnis zu unseren Stammgästen entwickelt. Wir wissen, wer sich welche Filme gerne ansieht“, bestätigt auch Sohn Winfrid, der sei 2008 als Geschäftsführer eingesetzt ist und mit viel Engagement mitarbeitet. Vor allem die Modernisierung der Kinosäle geht auf sein Konto. „Ohne den Zusammenhalt der Familie könnten wir unser Kino nicht mehr betreiben.“

„Die Menschen kommen zu uns, um der Hektik des Alltags zu entfliehen. Viele kennen sich und treffen sich hier mit Freunden, um im Anschluss vielleicht noch die Gesellschaft zu genießen“, ist Silvia Meingast überzeugt, dass es nicht egal ist, in welchem Kino sie ihren Lieblingsfilm ansehen. „Das gibt auch mir die Kraft zum Weitermachen“, blickt die Kino-Lady positiv in die Zukunft und hofft, dass ihr das Publikum auch in den kommenden Jahren treu bleibt.

Und dass das Engagement von Silvia Meingast nicht ungehört bleibt, beweist die Auszeichnung des Stadtkinos Horn mit dem Kulturpreis der Stadt Horn im Jahr 2014.

