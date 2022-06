Pfingstkonzert mit viel Schwung und Pep

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Die Musikanten haben sich nach der einjährigen Pause wieder bemüht, ein Programm einzustudieren, das für jeden Geschmack etwas zu bieten hat und das die Vielseitigkeit einer modernen Blasmusikkapelle unterstreicht. Unter den Konzertgästen begrüßte Obfrau Victoria Engelmaier zahlreiche Ehrengäste, darunter Vizebürgermeister Heinz Nagl, Ehrenkapellmeister Karl Schlosser, Stefan Pfaunz als Vertreter der BAG Horn/Waidhofen und Gemeinderätin Jutta Rabl.

Auf dem „Platz der Kinderrechte“ nutzten die Musiker die schöne Parkanlage für ihr Konzert, dass den musikalischen Auftakt des Jahres bildet. Kapellmeisterin Helm forderte dabei alle Register mit der gleichermaßen anspruchsvollen wie ansprechenden Stückauswahl und dem vorgelegten Tempo. So startete das Programm schwungvoll mit dem Marsch „Frisch auf“ von Robert Pensch. Mit den heroischen Klängen „Und der Rest ist Österreich“ von Florian Moitzi, „Klezmer Karneval“ von Philip Sparke und „Comedian Harmonists in Concert“ begeisterte die Musiker ihr Publikum.

Der „Zaubek Marsch“ von Johannes Teuschl bildete den Abschluss des ersten Teils. Die Stadtmusikkapelle lebt mit ihrem Juniorblasorchester vor, dass sie nicht nur die musikalischen Welten verbindet, sondern mit dem großartigen Auftritt des Juniorblasorchesters auch die Generationen. Erfreut zeigte sich Obfrau Engelmaier, dass fünf neue Musiker – Willi und Sohn Simon Purker, Waltraud Koller, David Poppinger und Johanna Powisch in der Kapelle begrüßt werden konnten.

Der zweite Teil bestand aus einem Wunschkonzert, dessen Stücke die Zuhörer bestimmen durften. Das Publikum forderte Zugaben um Zugaben, dem die Musiker mit dem „Rainer Marsch“ und „O du mein Österrreich“ natürlich gerne folgten. In Vorbereitung ist der Auftritt im Rahmen der Eröffnung des Seedeck am 1. Juli und der traditionelle Heurige der Stadtmusikkapelle, der heuer vom 2. bis 4. September in der Arena über die Bühne gehen soll.

