Gras: Kiennast erstmals über 100-Mio-Grenze

„Trotz noch nie da gewesener Herausforderungen mit der anhaltenden Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine konnten wir das Geschäftsjahr 2022 mit höchster Anstrengung und einem unheimlich tollen Team sehr positiv abschließen“, bestätigen beide Geschäftsführer der Firma Kiennast, Alexander und Julius Kiennast, unisono angesichts eines Umsatzes von 110 Millionen Euro, was einem Plus von 17 Prozent gegenüber 2021 entspricht. „2022 war das stärkste Investitions- und Expansionsjahr in der Firmengeschichte.“

Mit der Übernahme der Lekkerland Österreich GmbH in Ternitz wächst das Unternehmen 2023 zu einer Unternehmensgruppe mit einem Umsatz von rund 150 Millionen und einem Stand von 450 Mitarbeitern. Weiters hat man ein Investitionspaket von insgesamt zwölf Millionen auf den Weg gebracht und setzt mit dem neuen zentralen Kiennast Office in Gars – die NÖN berichtete – und den Erweiterungen am Logistikstandort (Leergut-, Getränkehalle, Grundstückserweiterungen) Meilensteine für die kommenden Jahre.

„Hybridlösung“ für die Nah&Frisch-Standorte

Im Bereich Lebensmitteleinzelhandel erzielte die Firma einen Umsatz von 46,1 Millonen Euro (+ 8,2 %) und damit eine sehr erfreuliche Aufwärtsentwicklung in einem schwierigen Marktumfeld. Das Jahr 2023 steht bei Nah&Frisch neben dem 40-Jahr-Jubiläum unter dem Motto innovativer und moderner Ladenbaukonzepte für die Geschäfte. Aufgrund der steigenden Kosten bei Personal und Energie sei es wichtig, mittels neuer Hybridlösungen die Geschäfte so zu gestalten, dass zu frequenzärmeren Zeiten die Geschäfte ohne Personal geführt werden können.

Julius Kiennast dazu: „Wir evaluieren aktuell vier bis fünf Standorte und sind zuversichtlich, im ersten Halbjahr den ersten Markt in einen Hybridstandort umzugestalten: vormittags Bedienung mit Feinkost, Post, Trafik, am Nachmittag Selbstbedienung mit SelfCheckout. Dadurch können wir neben einer Reduktion der Personalkosten die Öffnungszeiten erweitern.“

Eurogast war im Vorjahr wesentlicher Umsatztreiber

Die Gastro-Vertriebsschiene Eurogast konnte im Bereich Gastronomie und Hotellerie im Vergleich zum Vorjahr wieder ordentlich zulegen. Alexander Kiennast: „Mit einem Gesamtumsatz von 54 Millionen Euro konnten wir eine sehr positive Umsatzentwicklung von rund 26 Prozent erwirtschaften. Der Gastronomiebereich war damit im abgelaufenen Jahr ein wesentlicher Umsatztreiber.“ Mit der neu integrierten Firma Lichtenegger ist Kiennast der Feste- und Veranstaltungsanbieter im gesamten Wald- und Weinviertel.

Das Kiennast-Kaufhaus in Gars ist mit 40 Mitarbeitern der regionale Nahversorger mit einem Nah&Frisch-Supermarkt, einem Modegeschäft, einer Tabaktrafik sowie einer Shell-Tankstelle und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 9,9 Millionen Euro (+ 8,8 %). Dabei konnten der Supermarkt und die Trafik an die sensationellen Vorjahresergebnisse anschließen, Mode und Tankstelle erzielten schöne Umsatzzuwächse zum Vorjahr.

Erweiterungen bei Logistik, Investition in Personal

Neben Erweiterungen in der gesamten Logistikmannschaft als auch in vielen Verwaltungsbereichen holt Kiennast auch einige neue Führungskräfte mit an Bord (Finanz-, Vertriebs-, Fuhrpark-, Personalleitung, Controlling etc). Aber das ist nicht die einzige Investition in die Zukunft.

Beim Büroneubau am Areal des Logistikzentrums erfolgte im Juli 2022 der Spatenstich für einen modernen Bürokomplex für bis zu 100 Mitarbeiter. Schon im Dezember konnte die Gleichenfeier begangen werden, Fertigstellung und Umzug sind für Herbst 2023 angepeilt. „Wir wollen mit unserer neuen Bürozentrale unseren Mitarbeitern ein moderner Arbeitgeber sein. Neue Arbeitsweisen, verbesserte Kommunikation, Platz für Projektarbeiten, eine großzügige Kantine, begrünter Erholungsraum“, berichtet Alexander Kiennast begeistert.

Und Julius Kiennast ergänzt in Hinblick auf die Erweiterung des Logistikzentrums und den Kauf eines Nachbargrundstücks mit 10.000 m²: „Durch dieses Investitionspaket setzen wir einen Meilenstein für die Zukunft unseres Logistikstandorts und können das geplante Umsatzvolumen bestmöglich bedienen.“

