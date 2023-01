Gars war 2022 ein Hochzeits-Hotspot

Es hat sich schon Mitte des vergangenen Jahres abgezeichnet, als die NÖN darüber berichtete, dass man am Standesamt Gars einem neuen Rekord bei Hochzeiten entgegengeht. Und so war es dann auch: 41 Paare schlossen im Jahr 2022 vor den Standesbeamtinnen Martina Führer und Sabine Steiner den Bund der Ehe. Am Traualtar in der Pfarrkirche Gars haben fünf kirchliche Hochzeiten stattgefunden.

Waren es im Jahr 2020 nur 20 Eheschließungen, ein Jahr später schon 35, so gab es im Vorjahr noch einmal eine deutliche Steigerung. Und für das Jahr 2023 sind bereits jetzt zwölf Hochzeiten angemeldet.

Burg Gars ist „Hochburg“ bei den Trauungen

Für Hochzeiten im Standesamt stehen der Rathaussaal und der Trauungssaal mit dem anschließenden Agaperaum zur Verfügung. „Neben der Garser Burg, dem beliebtesten Ort für Hochzeiten, sind der Kurpark und der Wachtberg weitere beliebte Hochzeitslocations. Auch der Trend, dass in Privatgärten Trauungen stattfinden können, ist vermehrt feststellbar. Dies ist auch der Flexibilität der zwei Standesbeamtinen zu verdanken“, freut sich Bürgermeister Martin Falk, dass der Luftkurort für Hochzeiten sehr attraktiv ist und zollt den beiden Damen Anerkennung. „Nicht zuletzt ist auch das Rathaus beliebt, weil der restaurierte Trauungssaal sehr schön ausgestattet ist.“

„Hochzeiten sind wichtiger Wirtschaftsfaktor“

Die Standesbeamtinnen Martina Führer und Sabine Steiner sind sich einig: „Für diesen wichtigen Tag im Leben der Paare nehmen wir uns Zeit und gehen auf deren persönliche Wünsche nach Möglichkeit ein. Man kann auch eine standesamtliche Hochzeit mit einer persönlichen Note sehr schön gestalten“. Einen wichtigen Aspekt möchte Falk nicht außer Acht lassen: „Es ist auch ein Wirtschaftsfaktor, wenn Hochzeiten bei uns stattfinden, denn dadurch profitieren auch die Gastwirte, die Blumenhändler und der Juwelier.“

Bei den Geburten gab es in der Marktgemeinde eine geringe Abnahme: So haben 2021 noch 28 Kinder das Licht der Welt erblickt, im Jahr 2022 nur 25. „Die Geburtenzahl liegt im Durchschnitt. Das Gute dabei ist, dass dadurch in der Volksschule zwei Klassen gesichert sind“, blickt Falk bereits in die Zukunft. Aus der Pfarre wird vermeldet, dass im Vorjahr 28 Kinder mittels der Taufe in die katholische Kirche eingetreten sind. Eine bedauernswerte Steigerung gab es bei den Sterbefällen von 45 im Jahr 2021 auf 61 im letzten Jahr. Davon waren 44 Begräbnisse in der Gemeinde Gars.

