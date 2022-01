Gars ist eine beliebte Hochzeitsdestination

„Wir können nur für das entsprechende Umfeld sorgen, können aber keine Garantie übernehmen, dass die Ehe auch hält“, kommentiert Bürgermeister Martin Falk schmunzelnd den Umstand, dass im abgelaufenen Jahr gleich 35 Paare Gars als Hochzeitslocation gewählt haben. Und die erste Trauung des neuen Jahres 2022 ist auch bereits über die Bühne gegangen …

Fast drei Dutzend Eheschließungen gab es also 2021, eine gewaltige Steigerung im Vergleich zu 2020, wo es – sicherlich auch durch das erste Corona-Jahr bedingt – nur 20 gab. Nur eine leichte Steigerung wurde am Standesamt hingegen bei den Geburten von 26 auf 28 verzeichnet, ebenso bei den Sterbefällen von 43 auf 45, womit die diesbezügliche Bevölkerungsbilanz (ohne Zuzüge bzw. Abgänge) einmal mehr negativ ausfiel.

Neben Trauungssaal Burg, Kurpark beliebte Locations

Für die beiden Garser Standesbeamtinnen Martina Führer und Sabine Steiner gab es also im Vorjahr genug zu tun, nicht nur im völlig neu ausgebauten und eingerichteten Trauungszimmer im Rathaus, sondern auch abseits davon. „Zu einem der beliebtesten Orte für eine Hochzeit zählt nach wie vor die Burg Gars, aber wir haben auch schon Trauungen am Wachtberg in Tautendorf, am Kirchenplatz in Maiersch oder im Garser Kurpark vollzogen“, wissen sie zu berichten. „Auch Privatgärten sind in letzter Zeit sehr gefragt.“

Wie Falk ist auch Vizebürgermeisterin Paula Uitz voll des Lobes für die beiden Standesbeamtinnen, die einen wichtigen Beitrag für die Beliebtheit von Gars als Trauungsort leisten. „Sie machen ihre verantwortungsvolle Aufgabe ausgezeichnet, vor allem mit viel Einfühlungsvermögen. Und sie schaffen es auch, wie es einmal passiert ist, vier Ehen an einem Tag zu schließen.“

Und eine wichtige „Randbemerkung“ kommt sowohl – unabhängig voneinander – von Führer und Steiner als auch von Uitz und Falk: „Man darf gerade bei Trauungen auf die wirtschaftliche Seite nicht vergessen. Denn da profitieren Gastronomen ebenso wie Blumenhändler oder Juweliere.“

Weniger als die beiden mit Trauungen zu tun hatte Pfarrer Josef Zemliczka, vor dem drei (2020 eine) am Altar geschlossen wurden. Mehr dafür erfreulicherweise bei Taufen mit 27 (elf davon von Eltern, die nicht in Gars wohnen) statt 20. Und von 39 Personen (2020 waren es 31) galt es, bei Begräbnissen Abschied zu nehmen.

