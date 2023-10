Garser Ärztin steht vor Übersiedlung in neue Ordination

Wie von der NÖN bereits berichtet, hat die Kassenärztin mit Oktober eine Ordination in Maissau angenommen, wird aber Gars zumindest an drei Tagen (Montag, Dienstag, Freitag) erhalten bleiben, allerdings mit Jänner 2024 in neue Räumlichkeiten in das Haus der Sparkasse Horn-Ravelbach-Kirchberg AG, in dem auch die Polizei untergebracht ist, übersiedeln.

Die Lokalität, die einst die Sparkasse beherbergte und in der im Lauf der Zeit verschiedenste kleine Unternehmen eingezogen sind, muss natürlich entsprechend adaptiert werden. „Zur Sicherung der ärztlichen Grundversorgung in der Gemeinde beabsichtigen wir, das derzeit leerstehende Objekt zum größten Teil auf eigene Kosten umzubauen und für eine Untervermietung als Gemeinschaftspraxis tauglich zu machen“, erklärte Bürgermeister Martin Falk bei der letzten Gemeinderatssitzung. Mit der Umsetzung der Abbruch-, Umbau- und Elektroarbeiten wurde das Architekturbüro Litschauer (Planungsleistung ca. 56.500 Euro) beauftragt.

Auf 183 m² sollen vier Behandlungsräume entstehen, ein Labor und Sozialräume sowie natürlich ein Wartezimmer und eine Rezeption, von denen Greilinger zwei Ordinationen und das Labor beansprucht. Für die restlichen Räumlichkeiten gebe es laut Falk mehrere Interessenten vor allem aus dem Physiotherapie- und Logopädie-Bereich. Die Gemeinde - sie ist Hauptmieter und vermietet die Räume weiter - hat Kosten von rund 390.000 Euro veranschlagt, 70.000 Euro stellt die Sparkasse für die Sanierung der Fenster und der Fassade zur Verfügung. Der Brutto-Mietzins beträgt monatlich knapp 2.000 Euro, die Miete ist auf unbestimmte Dauer mit einem Kündigungsverzicht der Sparkasse auf 20 Jahre abgeschlossen.

Weil Greilingers Mietvertrag im workingsspace 4.0 mit Ende September abgelaufen ist, verlängert diesen die Gemeinde vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2023, für die 167 m² sind monatlich knapp über 1.800 Euro zu bezahlen, die Ärztin ist Untermieterin.

Eine zweite „Baustelle“ hat die Gemeinde im Gebäude neben dem Rathaus, wo früher das Tourismusbüro und die Bücherei untergebracht waren und wo die Räumlichkeiten teilweise an Ärzte vermietet sind. „Wir haben Probleme mit der Nässe“, so Falk, „zwei Ordinationen haben wir schon generalsaniert und mit Wand-Wärmeheizungen ausgestattet, mittlerweile ist im Erdgeschoß in der Ordination der Orthopädin Sigrun Egner-Höbarth, eine weitere Sanierung nötig. Es ,miachtelt' dort, wie man im Volksmund sagt. Die Trockenlegung der Wände und die Verlegung von Kupferrohren wird im Frühjahr erfolgen.“