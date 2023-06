Safety Tour: Gleich zwei Landessieger

Bei strahlendem Sonnenschein haben in Horn die Siegerklassen der Vorbewerbe um den Einzug ins Bundesfinale am 20. Juni in Wien gekämpft. Die Volksschulen aus Kürnberg (Bezirk Amstetten) und Asperhofen (St. Pölten-Land) werden Niederösterreich dort vertreten.

Neun Schulen aus ganz Niederösterreich hatten sich fürs Landesfinale qualifiziert. Aus dem Bezirk Horn war neben der Volksschule Röschitz noch die Gastgeberschule aus Horn dabei. Wie in den Vorbewerben ging es auch beim Landesfinale am Sportplatz des Gymnasiums Horn um Sicherheitsdenken, Gefahrenbewusstsein, Wissen, Geschicklichkeit und Teamwork. Die 300 Teilnehmer gaben ihr Bestes, angefeuert von vielen Schlachtenbummlern, die mit nach Horn gekommen waren.

Womit niemand gerechnet hatte: Es gibt zwei Siegerklassen, die exakt die gleiche Punktezahl erspielt haben. Die Kinder der Volksschulen aus Asperhofen und Kürnberg werden jetzt gemeinsam beim Bundesfinale gegen die Siegerklassen der anderen Bundesländer antreten. Den Siegerpokal hat jetzt zwar nur Asperhofen mitgenommen, aber die Kürnberger bekommen ihren in Kürze nachgeliefert.

An den insgesamt 9 Veranstaltungen der Safety Tour in Niederösterreich haben rund 3.500 Kinder teilgenommen. Organisiert wurde die Tour vom Niederösterreichischen Zivilschutzverband NÖZSV. „Ich gratuliere den Kindern zu den großartigen Leistungen und ihrem Wissen, und ich danke insbesondere den vielen Ehrenamtlichen des NÖZSV für ihren Einsatz“, sagt der für Sicherheit und somit auch Zivilschutz zuständige Landesrat Christoph Luisser. „Wenn wir bei den Kindern das Sicherheitsdenken schärfen, kommt das auf lange Sicht uns allen zugute. Ich freue mich, dass der Zivilschutz in Niederösterreich mit über 3.000 Ehrenamtlichen so gut aufgestellt ist und sage allen ein aufrichtiges Dankeschön.“

Zusätzliche Höhepunkte beim Landesfinale waren die NÖ Militärmusik, der Polizeihubschrauber und eine Fettbrandvorführung der Feuerwehr. Womit