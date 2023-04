Dallein: Umsatzrekord für Landmaschinen-Profi APV

Weiter auf Erfolgskurs schwimmt der Landmaschinenhersteller APV aus Dallein. Mit 33 Millionen Euro erzielte das Unternehmen 2022 einen neuen Umsatzrekord. Zusätzlich wurden zahlreiche neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen.

Das international tätige Unternehmen – es gibt APV-Standorte und eigene Vertriebstöchter in Polen, Rumänien, Russland, Deutschland, Brasilien, in der Türkei und den USA sowie ein Netzwerk an Vertragspartnern in mehr als 50 Ländern – erzeugt Grünpflege-, Kulturpflege-, Streu- und Sägeräte für den ökologischen Einsatz am Feld. Wobei nicht nur Bio-Landwirte, sondern auch immer mehr konventionelle Betriebe bei der nachhaltigen Bewirtschaftung der Felder auf die innovativen Produkte von APV setzen. Die Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2022 machen das deutlich. Denn trotz schwieriger Rahmenbedingungen wie Teuerung, Krieg und Energiekrise wurde der Umsatz um 23 Prozent gesteigert.

Amerika als großer Zukunfts-Markt

Die Steigerung umfasst laut CEO Jürgen Schöls das gesamte Portfolio der Maschinengruppen und beinahe alle Länder, in denen APV tätig ist. Vor allem der amerikanische Markt habe sich für APV äußerst vielversprechend entwickelt, doch auch in Europa greifen immer mehr Landwirte zu den hochwertigen Produkten von APV.

Für Freude bei APV sorgt aber nicht nur die positive Umsatzentwicklung, sondern auch die Tatsache, dass weitere Arbeitsplätze im Waldviertel geschaffen werden konnten – nämlich gleich 37, berichtete Schöls mit Stolz. Und damit nicht genug: Für 2023 ist geplant, mindestens weitere 20 Arbeitsplätze zu schaffen. Schon jetzt gibt es mehr als 200 Mitarbeiter im Unternehmen.

Außerdem stehen heuer neben dem Bau der neuen Betriebshalle in Dallein (die NÖN berichtete) auch der Ausbau des internationalen Vertriebsnetzes sowie die Entwicklung neuer Produkte im Mittelpunkt. Gemeinsam mit der Geschäftsführung mit Markus Alschner, Birgit Schöls und Karl Heinz Steindl will Jürgen Schöls das Unternehmen so in eine erfolgreiche Zukunft führen.

