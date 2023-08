Mondscheinkino: Mehr als 8.000 Gäste und ein Oscar

Dank eines starken Finales fällt die Bilanz der Verantwortlichen zur heurigen Mondscheinkino-Saison positiv aus: Mehr als 8.000 Gäste besuchten die insgesamt XX Vorstellungen an vier Wochenenden. Nach einem fulminanten Start (Jungwirth: „Wenn es vier Wochenenden wie das erste gibt, dann wäre das ein Wunschkonzert“) und einem passablen zweiten Wochenende wurde das dritte Wochenende wettertechnisch dann zu einer kleinen Katastrophe. „Aber das ist bei einer Freiluftveranstaltung so“, meinte Jungwirth. Mit dem vierten Wochenende und der zweiten Aufführung des Films „Griechenland“, bei dem wieder 700 Gäste gezählt wurden, wurde dann aber die magische 8.000er-Grenze geknackt. Besonders schön aus Sicht Jungwirhts: „Dass wir bei einem Film aus Österreich gleich zwei Mal ausverkauft waren.“

Generell habe sich die Auswahl der Filma als sehr gut erwiesen. So will man etwa dabei bleiben, jedes Wochenende auch einen Kinderfilm ins Programm aufzunehmen, um auch die „Kinogäste von morgen“ für das Mondscheinkino zu begeistern. Bei den bereits angelaufenen Überlegungen für 2024 denkt Jungwirth etwa auch über eine weitere Verbesserung des Gastro-Angebots sowie an „Lichtspiele“ während der Pausen nach.

Worauf Jungwirth noch stolz ist? Dass es trotz des teilweise heftigen Regens keinen „Nuller“ gegeben habe. „Wir haben jeden Tag gespielt, auch wenn es an diesem Tag 24 Stunden geregent hat und es das ein oder andere mal nur 30 Gäste gegeben hat“, lobt er den Einsatz seines Teams während, vor und nach den Filmabenden. „Man kann sich nur wünschen, mit solchen Leuten zusammenarbeiten zu können“, streut ihnen Jungwirth Rosen.

Neben den Anrainern, denen er für die Geduld dankte, hat Jungwirth auch für „Technik-Chef“ Max Pavlovic („Er ist der erste, der kommt, und der, der nach Ende der Veranstaltungen die Tür zusperrt“) und Mastermind Andreas Zeugswetter übrig. Und für den gab es auch eine besondere Auszeichnung: Er erhielt den letzten der von Zeugswetter selbst vor Jahren ins Leben gerufenen „Mondscheinkino-Oscars“. „Wer hätte sich den mehr verdient, als er?“, stellte Jungwirth eine rhetorische Frage. Zeugswetter schaffe jedes Jahr das, was am Ende des Tages den Erfolg des Mondscheinkinos ausmache: „Dass die Leute mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen.“