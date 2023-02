ÖAMTC-Horn: 13.400 Mal gefordert

Ordentlich zu tun hatten die Gelben Engel des ÖAMTC-Stützpunktes Horn im abgelaufenen Jahr. Laut Stützpunktleiter Peter Kuderna standen sie den 11.300 Mitgliedern 2022 knapp 13.400-mal mit Rat und Tat am Stützpunkt zur Seite.

Auch im letzten Jahr waren die nachgefragten Services wieder vielfältig: von Beratungen zu Reisen, Recht, dem richtigen Kindersitz oder Versicherungsmöglichkeiten bis hin zu den zahlreichen Prüfdiensten durch die ÖAMTC-Techniker. 2022 wurden am Horner Stützpunkt mehr als 9.300 technische Überprüfungen verzeichnet – darunter Klassiker wie die Pickerl-Überprüfung, Ankaufstests, Fahrzeug-Checks vor Urlaubsfahrten oder die beliebte Gratis-Aktion Winterfit, bei der Fahrzeuge auf ihre Wintertauglichkeit hin überprüft werden.

Dabei wurde auch der ÖAMTC im Vorjahr vor neue Herausforderungen gestellt. Laut Kuderna haben Lieferkettenprobleme, Teuerung und eine allgemein angespannte Stimmung das Jahr 2022 nicht unbedingt einfacher gemacht. „Aber wir konnten einmal mehr zeigen, dass wir tagtäglich mit vollem Einsatz für unsere Mitglieder und ihre Mobilität am Werk sind und haben dafür auch wieder sehr viel Wertschätzung erfahren“, freut er sich.

Wegen der Änderungen im Mobilitätsverhalten hat auch der ÖAMTC seine Servicepalette angepasst. Im Fokus stehen dabei Fahrräder und Elektromobilität. Neben dem Gratis- Fahrrad-Check gibt es auch ein eigenes Fahrrad-Service im Programm: eine umfassende technische Überprüfung für das herkömmliche Fahrrad oder E-Bike. An ausgewählten Standorten bietet der Mobilitätsclub einen Akku-Check für E-Bikes an – besonders relevant bei Ankauf oder Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrads. An einigen niederösterreichischen Stützpunkten wird auch ein „Gesundheitscheck“ für E-Autos und Plug-in-Hybride angeboten: Dabei wird die Antriebsbatterie auf ihre aktuelle Kapazität und Sicherheit hin überprüft – ein Service, dessen Bedarf nicht zuletzt wegen der steigenden Zahl an E-Autos am Gebrauchtwagenmarkt laufend zunimmt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.