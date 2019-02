„Es ist sehr schön, dass es wieder eine Steigerung gibt“, freut sich die für das Tourismusressort zuständige Gemeinderätin Susanne Pfeiffer angesichts der Nächtigungszahlen, die im Vorjahr mit einem Plus von 3,7 Prozent – mehr als der NÖ-Wert mit 3,2 Prozent – die 66.000er-Grenze knapp überschritten haben. Und stellt einen Vergleich an, der die Arbeit im letzten Jahrzehnt verdeutlicht: „Seit 2008 sind die Nächtigungen um 67 Prozent angestiegen!“ Auch bei den Gästeankünften verzeichnete man im Vorjahr in Gars 5,4 % mehr.

„Die gute Wirtschaftslage und die Qualität unseres Hauses haben zu einer weiteren zehnprozentigen Steigerung beigetragen.“Gottfried Stark, Geschäftsführer des Smart Motels Gars

Wobei ihr natürlich auch bewusst ist, dass man speziell bei den Nächtigungen berücksichtigen muss, dass das stets ausgelastete Reha-Zentrum, dessen hundert Betten 365 Tage im Jahr gefüllt sind, den überwiegenden Anteil der Steigerung ausmacht. „Wir punkten auf dem Tourismusmarkt sicher mit unserem tollen Freizeit- und Kulturangebot“, sieht Pfeiffer einen Grund für die alljährlich Steigerung (siehe Grafik), „aber auch mit der herrlichen Natur.“

Die Werbemaßnahmen setzt man ganz bewusst und konzentriert ein. Das sind zum Einen „Waldviertel pur“, zum Anderen die Welser Ferienmesse. „Hier besteht immer wieder große Nachfrage nach einem Urlaub in Gars“, weiß Pfeiffer.

Reha-Klinik führt die „Großen Vier“ weiter an

Die „Großen Vier“ sind seit einigen Jahren gleich: Dem Reha-Zentrum folgt das „la pura“, das allerdings keine Zahlen bekanntgibt. Da die hundert Betten der Reha das ganze Jahr über zur Freude von Geschäftsführer Josef Berger („Die letzten Jahre hat sich nichts an der Vollauslastung geändert!“) belegt sind, lässt sich die Zahl der Nächtigungen leicht ermitteln. Und gegenüber 2017, als beide Häuser zusammen bei über 50.000 zu liegen kamen, hat sich, so war zu hören, eine geringfügige Steigerung ergeben.

Für Geschäftsführerin Bärbel Frey Grund zur Freude: „Im Jahr 2018 konnte ,la pura‘ seine strategische Erfolgsposition als Europas einziges Gesundheitsresort, exklusiv für Frauen, noch weiter ausbauen Der Stammgastanteil erreichte mit 40 % einen absoluten Spitzenwert, der Bekanntheitsgrad erhöhte sich.“ Mittlerweile kommen zehn Prozent der Gäste aus dem Ausland, hier allen voran aus Deutschland, der Schweiz und den osteuropäischen Ländern.

Die Anzahl der Gäste, die medizinische Pakete und bis zu dreiwöchige Detox- und F. X. Mayr-Kuren buchten, steigerte sich um 33 %. Daher wurden ins Mitarbeiterteam auch zwei weitere Therapeuten und zusätzlich eine Ärztin aufgenommen.

Als die „Nummer 3“ hat sich das „Smart Motel“ etabliert, dahinter folgen mit rund 2.000 Nächtigungen die Pfadfinder vor der Waldpension Mück. Mit der Familie Steiner in Zitternberg ist im vergangenen Jahr ein neuer Betrieb dazugekommen, der mit der Zeit geht und ein Ferienhaus über die Plattform „air bnb“ anbietet.

„Wir haben nach 2017 auch 2018 wieder zehn Prozent zugelegt“, zeigt sich Gottfried Stark, Betreiber des Smart Motels, sehr zufrieden. „Unser angepeiltes Ziel haben wir geschafft.“

Eher überrascht war er von der guten Buchungslage im Herbst, wo sehr viele Firmenmitarbeiter in seinem Haus genächtigt haben. „Und das, obwohl keine Großbaustelle in Gars oder der näheren Umgebung war. Die gute Wirtschaftslage dürfte ebenso dazu beigetragen wie die Qualität unseres Motels, wie uns allgemein versichert wurde.“

5.670 Nächtigungen verzeichnete er im Vorjahr im Smart Motel, das nächste Ziel ist es, die 6.000er-Grenze zu überschreiten. Was ihn optimistisch stimmt, das auch zu erreichen? „Es gibt auch im Winter keinen richtigen Leerlauf, wir sind im Schnitt bis zu einem Drittel ausgelastet. Und für Februar gibt es an etlichen Tagen schon jetzt kein freies Bett mehr.“