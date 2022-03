Horner Tonkeller: Ein lichtblaues Klangerlebnis

„Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht, es war nervig“, meinte Willi Lehner, von K.i.T. beim Saisonstart im Tonkeller des Kunsthauses. Der Auftritt der Band „Lichtblau“ rund um die Hornerin Iris Kornberger hatte zuvor zwei Mal pandemiebedingt verschoben werden müssen, nun war es endlich so weit.

Kornberger, Sängerin und Songwriterin, brachte gemeinsam mit Percussionist Lorenzo Gangi und Gitarrist Harald Eggenhofer mit ihrer Performance den Tonkeller zum Glühen. Wer wie ein Engel singt und wie ein Model aussieht, wird leicht unterschätzt. Aber die Sängerin wagte sich gemeinsam mit ihren Band-Kollegen auf eine intensive Reise. Gemeinsam rückten sie unergründliche Tiefen, Sehnsüchte sowie viele andere Emotionen ins Licht und machten sie musikalisch greifbar. Die Musiker spannten einen faszinierenden musikalischen Bogen zwischen „handgemachten und hintergründigen“ Eigenkompositionen. Insgesamt veröffentlichte die Band bereits vier Singles, der aktuelle Song „Fang wieder an zu leben“ war natürlich mit im Gepäck der Künstler.

Die „lichtblauen“ Eigenkompositionen treffen durch ihre Feinfühligkeit und Authentizität mitten ins Herz und die Akustikversionen alter „Good for Nothing“-Songs ließen dann auch alte Fan-Herzen höherschlagen. Positive Vibes, sowie die Gabe, die Zuhörer tief in ihre Gefühlswelt eintauchen zu lassen, zeichnen die Band aus. lassen Stimmen und Instrumente verschmelzen. In Horn wurde das Trio durch Special Guest „SaxoBen“ unterstützt.

