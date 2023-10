Drei Typen und ein Abend voller Überraschungen. Das war das Konzert von Peter Dürr (Gesang ), Wilfried Modlik (Gitarre) und Andreas Hadl (Kontrabass) im Tonkeller im Kunsthaus. Dürr.Modlik.Hadl präsentierten ein Konzert der Extraklasse, wie man es in dieser Form noch nicht gehört hat. Denn es war ein Konzert ganz nach Lust, Laune und Kreativität des Publikums.

Denn die Gäste waren nicht nur live dabei, sondern gestalteten den Abend mit Applaus und Stimmung mit. Das Trio ist mit seinem Konzertkonzept beim Publikum sehr gefragt. Auf Initiative von Emmerich Meixner, Obmann des Vereins „Kunst im Tonkeller“ und seinem Team, hatte das Publikum die Gelegenheit, die Musiker live One Stage zu erleben. Mit „Ohrwürmern“ wurde Gänsehautfeeling bei den Konzertbesuchern erzeugt. Nach fast zwei Stunden mit einigen Zugaben war leider Schluss. „Erschöpft aber glücklich“ so kann man die Stimmung der Musiker nach dem tollen Konzert wohl am besten beschreiben - und das am „Tag der Bühnenwirtshäuser“ bei freiem Eintritt.