GLMV Zissersdorf: Ein Konzert mit vielen Emotionen

Zu Ihrem Frühjahrskonzert luden die Musiker des Grenzlandmusikvereins Zissersdorf unter der Leitung von Kapellmeister Michael Scheidl und Dirigent Thomas Stefal in den Festsaal nach Japons. Mit einem abwechslungsreichen Programm wurden die vielfältigen Facetten der Blasmusik dargestellt. Egal ob Marsch oder Polka, Klassik, Volksmusik, Musik von Tanz- und Unterhaltungsorchestern oder Popmusik – mit einer eingespielten Blasmusikkapelle ist eben alles möglich.

Als Ersatz für die krankheitsbedingt ausgefallene Moderatorin Martina Fritz sprang Elisabeth Messmann ein, die selbst vor vielen Jahren in der Kapelle mitspielte und noch immer eine besondere Verbindung zum Verein hat. Mit viel Sympathie führte sie launig durch das Programm.

Mit dem „Gieslingen-Marsch“ eröffneten die Musiker das Konzert. Es folgte die „Feuerfest-Polka“ von Josef Strauss, bei der Franz Gruber mit dem Amboss-Solo überzeugte. Mit dem Medley „Bella Italia“ wurde das Publikum gedanklich in das Land an der Adria geführt. Besonderes Finale des Stücks: „Il Silenzio“ unter Solo-Trompeter Benjamin Riedl.

Günter Brunner für 50 Jahre als Musiker geehrt

Das Schülerorchester „Music Minis“ unter der Leitung von Karoline Piffl spielte sich mit modernen Melodien wie „I will survive“, „A Million Dreams“, „Circle of Life“ von Elton John und „Rolling in the Deep“ in die Herzen der Besucher. Heuer erstmals beim Konzert dabei waren Anna Harauer (Klarinette) beim Musikverein, sowie Jasmin Brenner (Waldhorn), Julian Diem (Schlagwerk) und Jeanette Leitner (Klarinette) beim Nachwuchsorchester.

Nach der Pause eröffnete Thomas Stefal mit der Polka „Traum einer Marketenderin“ den zweiten Teil. Schwungvoll folgte die „Glenn-Miller-Parade“, bei der besonders die vier Saxophonisten gefordert waren, die bekannten Klänge des amerikanischen Swing-Musikers wiederzugeben.

Emotional wurde es beim Stück „Die beiden feinen Herren“, ein Solostück für zwei Tenorhörner. Dieses widmeten die Musiker ihrem erst kürzlich verstorbenen Ehrenobmann Franz Haidl, der dem Verein langjährige Stütze und Gründungsmitglied war und dieses Stück vor 20 Jahren gemeinsam mit dem noch aktiven Ehrenmitglied Raimund Spitaler zur Aufführung brachte. Eine Besonderheit: Als Solist brillierte neben Julian Hasslauer auch Uwe Brenner, der Enkel des verstorbenen Ehrenobmanns.

Der offizielle Teil wurde mit rockigen Pop-Melodien von Lady-Gaga beendet. Als Draufgabe gab es die Märsche „Frisch und froh“ und „Deutschmeister-Regimentsmarsch“.

Einer der Höhepunkte des Abends war die Ehrung von Jungmusikern und langjährigen Mitgliedern. BAG-Obfrau Melanie Tiller überreichte die Ehrungen. Dabei gab es neben einigen Leistungsabzeichen auch eine Ehrenmedaille für die 50-jährige musikalische Tätigkeit von Ehrenkapellmeister Günter Brunner.

Mit der traditionellen Abschiedshymne des Musikvereins, der böhmischen Polka „Liebe Freunde, auf Wiedersehen“ verabschiedeten sich die Musiker unter Ehrenkapellmeister Günter Brunner von ihren Gästen.

