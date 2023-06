Horn: Lastkrafttheater sorgte für vollen Hauptplatz

Das Ensemble tourt mit dem besonderen Lkw - die Ladefläche ist eine Bühne - durch das Land. Und im „Gepäck“ hat es die Schauspieler Patrick Kaiblinger, Mara Koppitsch, Max Mayerhofer, David Czifer und Sarah Victoria Reiter. Dabei ist die „Truppe“ um Max Mayerhofer und David Czifer ein eingespieltes Team.

Fünf Schauspieler schlüpften in unterschiedlichste Rollen. Da saß jeder „Handgriff“. Unterstützt wurde das Gastspiel des Ensembles von der Stadtgemeinde, Kulturstadtrat Martin Seidl und dem Team des ÖKB Ortsverband Horn mit Obmann und Stadtrat Manfred Daniel.

„Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit so vielen Zuschauern“, erklärte Stadtrat Seidl. Im Stück ging es um die beiden „Scheidungsopfer“ Oscar und Felix. Der eine ein Pedant, ein Hypochonder und i-Tüpferl-Reiter, der andere mehr als großzügig und schlampig - also ein Stoff, aus dem Komödien gemacht sind. Das „seltsame Paar“ David Czifer als Felix und Max Mayerhofer als Oscar, die zusammenziehen, womit das „Beziehungsdrama“ begann.

Neben dem Land Niederösterreich und der ARGE LogCom (Transportwirtschaft) gehören auch die Städte, in denen Aufführungen stattfinden, zu den Sponsoren des „Lastkrafttheaters“. In Horn hat der Kameradschaftsbund, wie schon in den Jahren zuvor, die Logistik des Abends übernommen. 100 Sessel wurden aufgestellt, die aber bei weitem nicht ausreichten, mit Heurigen-Garnituren und Stühlen aus der Umgebung des Hauptplatzes wurden noch weitere Sitzmöglichkeiten geschaffen.

Nach viel Applaus ging es am Ende wieder ans Zusammenpacken. Auch da saßen die Arbeitsschritte, denn die Truppe muss wieder weiter zum nächsten Spielort, um Theater- und Kultur in die Gemeinden zu bringen.