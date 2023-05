Zeitgemäß, edel und extravagant

Die Band „Gankino Circus“ bot beim Konzert im Horner Tonkeller mit dem Programm „Die Letzten ihrer Art“ eine aberwitzige Reise durch die Welt der Musik und die Musik der Welt. Anarchisch, verrückt und brillant boten die Musiker zeitgemäße Volksmusik und Virtuosität auf der Bühne. Gepaart mit absurdem Humor zog die Musik das Publikum von Anfang an in ihren Bann.

Der Auftritt der vier Musiker war weniger ein Konzert, als vielmehr ein weltmusikalisches Schauspiel, ein kabarettistisches Spektakel, eine subkulturelle Sensation. Mit rasanten Melodien und unbändiger Spielfreude entstaubten Gankino Circus die Musik ihrer fränkischen Heimat und machten sie durch ihren einzigartigen Humor dem Publikum zugänglich. Auf charmante Weise ließen sie den Wahnsinn hinter der dörflichen Idylle hervorschimmern.

Gitarrist und Geschichtenerzähler Ralf Wieland, Simon Schorndanner jun., edel und elegant an Saxophon und Klarinette, Akkordeon-Meister Maximilian Eder und am Schlagzeug der virtuose Tausendsassa Johannes Sens, der sich wie wild in die Herzen der Zuschauer trommelte, gaben dabei alles.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.