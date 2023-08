Irnfritzer Musiker begeisterten bei Platzkonzert

Mit einem Platzkonzert sorgte die Musikapelle Irnfritz vor dem Gemeindeamt ordentlich für Stimmung. Obmann Thomas Kraft begrüßte die Gäste und stellte die Kapelle vor. Der Altersdurchschnitt der liegt bei 41,4 Jahren. „Die mit zehn Jahren jüngste Musikerin Lara Kohl spielte erstmals bei einem unserer zahlreichen Auftritte mit“, erzählte Kraft.

Mit dem Stück „In aller Kürze“ eröffnet die Musiker das Open-Air-Konzert. Kreativ inszeniert spielte der Klangkörper einen abwechslungsreichen Musik-Reigen von klassisch bis modern. Nach „A little Piece of Happiness“ und „Gabriellas Song“ ging es mit „Abel Tasman“ in die Pause.

Unter der Leitung von Kapellmeister Harald Johandl spielten die Musiker Stücke aus allen Genres weit über eine Stunde lang. Mit „Transalpinia“, „Music Super Hits der 90er“ und den „Gablonzer Perlen“ endete der zweite Teil. Die vielen Zuhörer, unter ihnen Vizebürgermeister Karl Weiß, die Ehrenmitglieder Josef Johandl sen., Otto Strohmeier und viele mehr, machten es möglich, dass es einige Zugaben zu hören gab. Solisten und Musiker ernteten tosenden Applaus. Mit „I am from Austria“ endete die großartige Vorstellung der Musikapelle Irnfritz.