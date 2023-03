VHS Horn mit erstem inklusiven Zumba-Kurs

Bei der ersten Kurseinheit mit Trainerin Stephanie Pfaunz-Witek im barrierefreien Taffasaal des Kunsthauses waren 18 Teilnehmer dabei. Der Kurs richtet sich laut Bettina Pommerenke an Menschen mit und ohne Behinderungen und soll durch Bewegung und Musik ein Gemeinschaftsgefühl schaffen. „Inklusive Erwachsenenbildung heißt miteinander und voneinander lernen“, betonte Pommerenke.

Die Akademie für Integrative Bildung bietet seit mehr als 25 Jahren eine Vielzahl an Kursen und Workshops für Menschen mit Behinderungen und Seminare und Lehrgänge für Menschen in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern an. Dabei stehen Selbstbestimmung, gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit im Mittelpunkt. „Das bedeutet die Schaffung von barrierefreien Räumen, den Einsatz neuer Methoden, die Aufbereitung der Unterlagen oder die Schaffung offener Kommunikationsräume“, ergänzte Wolfgang Welser, Leiter der VHS-Horn. Diese und andere Aspekte von inklusiver Erwachsenenbildung werden in den Sensibilisierungsworkshops vermittelt. „Zumba ist perfekt für alle. In diesem inklusiven Kurs sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig“, so Welser.

Die weiteren Termine: 24. und 31. März, 21. und 28. April, jeweils 13 bis 14 Uhr im „Taffasaal“ im Kunsthaus Horn. Anmeldungen: 01/892 1504 oder: office@biv-integrativ.at Internet: www.biv-integrativ.at

