Gars: Starkregen verschlammte Straßen und Häuser

Beim Starkregenereignis am 13. September sind zahlreiche Schäden im Gemeindegebiet von Gars am Kamp aufgetreten, die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Besonders in Kamegg waren die Häuser der sogenannten Siedlung von den Tabor-Äckern hin von massiven Abschwemmungen von Erde und Steinen betroffen. Die Vermurung zog sich durch die Häuser, es gab beschädigte Wohnräume, Keller, Heizungen, Brennmateriallager und vieles mehr. Auch der Spielplatz und die Straße bis hin zur Eisenbahnkreuzung waren schlammbedeckt.

Schwere Abschwemmungen von den Äckern sind auch in Maiersch und Zitternberg aufgetreten, in Gars waren zahlreiche Häuser, Keller und Kanäle auszupumpen. Insgesamt wurden im Gemeindegebiet mehr als zehn Einsätze registriert. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Gars, Thunau, Zitternberg und Maiersch sowie der Gemeindetraktor waren zur ersten Schadensbeseitigung ab 20.30 Uhr im Einsatz.