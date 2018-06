Viele Geehrte gab es beim 132. Abschnittsfeuerwehrtag in Geras, der am 9. Juni in Starrein in der Festhalle der Familie Eichinger stattfand. Starreins Feuerwehrkommandant Alfred Gwirtner freute es, soviel Gäste begrüßen zu dürfen.

„Wie schon vor vier Jahren, als der letzte Abschnittsfeuerwehrtag in Starrein stattfand, gibt es auch heuer wieder ein Jubiläum. Denn die Wehr wird heuer 88 Jahre alt“, betonte Abschnittskommandant-Stellvertreter Manfred Zotter humorvoll. Weitersfelds Bürgermeister Reinhard Nowak erntete den größten Applaus für seine äußerst kurze Ansprache. Er wisse, was es heiße, da unten zu stehen, dankte den Feuerwehren und wünschte nur das Beste. Nach nicht einmal einer Minute Redezeit warf die dritte Juristin der Bezirkshauptmannschaft (BH), Claudia Steininger-Gurnhofer, die Frage auf, wie sie das noch unterbieten solle.

„Wir haben den 84. gefeiert, wir feiern heute den 88. Wenn der Vierersprung bleibt, sind wir beim 100. Jubiläum auch wieder hier“, schloss die BH-Juristin und verwies darauf, dass die kleinen Feuerwehren vor Ort ebenso wichtig sind, wie die Großen: „Es ist immer wichtig, schnell Helfer vor Ort zu haben, die die Gegebenheiten kennen“, so Steininger-Gurnhofer.

Landtagsabgeordneter Jürgen Maier strich heraus, was es heiße, 70 Jahre bei der Feuerwehr Mitglied zu sein, so wie Robert Ziegler von der FF Untermixnitz, der dort geehrt wurde. „Die Feuerwehr funktioniert nur deshalb, weil sie nicht heute da und morgen weg ist. Die Feuerwehr funktioniert, weil sie immer da ist, wenn man sie braucht“, lobte Maier und verwies auf die letzten Unwetter-Wochen in Niederösterreich, wo sich wieder bewiesen hat, wie wichtig die Feuerwehren sind.

Abschnittskommandant Heinz Krehan dankte, wie alle Redner, den Ausgezeichneten für ihre langjährige Treue. Er ging auf die Feuerwehrinspektionen der letzten beiden Jahre ein, die gezeigt haben, dass die Feuerwehren vorbildlich geführt werden. Bezirkskommandant Christian Angerer zitierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Die verlässlichste Versicherungspolizze im Land sind die Feuerwehren. Diese Worte sind eine Auszeichnung für euch!“ Solange der Gesellschaft der Wert der Nachbarschaftshilfe bewusst sei, werde es mit den Feuerwehren auch weitergehen.