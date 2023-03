Jazzw4: Auch „Katzenmusik“ kann gefallen

Mit „Wild Cats“ startete Jazz W4 die heurige Konzertreihe im Jubiläumsjahr. Der Verein feiert heuer sein 15-jähriges Bestehen.

Die Band bot klassischen New Orleans-Jazz in der Besetzung Klarinette, Banjo, Trompete, Schlagzeug und Euphonium bzw. Kontrabass mit dem New Orleans-typischen Slap-Stil. Das Repertoire bestand hauptsächlich aus Spirituals, Blues und Jazz-Standards, wie sie im New Orleans und Chicago der 1920er-Jahre zur Unterhaltung und auch zum Tanz gespielt wurden.

Die Band musizierte ohne elektronische Verstärker. Mit ihrer zeitlosen, schwungvollen Musik brachten die Wild Cats gute Stimmung bei Jung und Alt, und traten so den Beweis an, dass Jazz nicht immer elitär und unverständlich sein muss.

Die Konzerte von Jazz W4 sind aufgrund des engagierten Teams und der ausgezeichneten Künstler immer ein toller Erfolg. „Jeder hat seine Aufgabe. Ich kann mich zu 100 Prozent darauf verlassen, dass alles klappt. Man hat immer gemerkt, dass die Leute gerne bei uns spielen“, sagte Obfrau Sabina Dallamassl. Sie sagte auch, dass der Verein seit seiner Gründung auf „geerdete Künstler ohne Allüren“ gesetzt habe.

Die einzigartige Atmosphäre und die Nähe zwischen Künstlern und Publikum sei nicht nur bei Gästen, sondern auch bei den Musikern selbst immer gut angekommen. Zahlreiche Stammgäste aus den Bezirken zeigten ihre Verbundenheit zum Verein durch ihren Besuch bei der Veranstaltung.

