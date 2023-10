Gars ist für Eislauf-Saison gerüstet

„Wir sind gerüstet“, sind sich Cornelia Grabl, die Obfrau des Vereins Eislaufplatz Gars, und ihre Stellvertreterin Paula Uitz einig, „wir haben schon mit dem Eismachen begonnen. Täglich dreimal wird aufgespritzt und abgezogen, wobei uns Eisstockschützen und Eishockeyspieler tatkräftig unterstützen, sodass wir bis zum Start am 4. November eine zumindest drei Zentimeter dicke Eisschicht haben.“

An besagtem Tag beginnt die mittlerweile 29. Saison auf dem überdachten Platz um 14 Uhr mit dem Publikumseislaufen bis 18.30 Uhr, ab 19 Uhr ist Abendeislaufen. Täglich außer Montag ist dann immer am Nachmittag für alle geöffnet, die Abendstunden bleiben den Eisstockschützen bzw. den Eishockeyspielern vorbehalten.

„Die Preise haben wir heuer wegen der gestiegenen Energiekosten leider etwas erhöhen müssen, etwa um fünf Prozent“, weiß Grabl. „Für einen Nachmittag zahlen Kinder und Erwachsene um 20 Cent mehr, nämlich 3,40 bzw. 4,30 Euro, die Saisonkarte für Familien - zwei Erwachsene und drei Kinder - kostet um acht Euro mehr, und zwar 168 Euro.“ Was Grabl und Uitz noch hervorheben: „Wir können für die Öffnungszeiten einen Kantinenbetrieb anbieten, das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr.“

Stichwort Energiekosten: Wie wirken sich die auf den Betrieb aus? „Bis Jahresende läuft unser günstiger Vertrag mit der EVN, was danach kommt, wird sich demnächst entscheiden“, so Grabl. „Die Union wird mit dem Stromlieferanten einen neuen Termin aushandeln.“ Dass aber im Jänner und Feber (Saisonschluss ist am 25. Feber) die Tore geschlossen werden, kann sich die Obfrau nicht vorstellen: „Wir werden die Saison auf jeden Fall durchziehen!“ Und wenn die Finanzen nicht mehr leistbar sind, springt dann die Gemeinde ein? Uitz: „Wir sind bemüht, dieses tolle Angebot in Gars aufrecht zu erhalten. Die Energiepreis fallen ja derzeit, daher denke ich, dass wir keine Angst haben müssen.“