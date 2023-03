Region Manhartsberg will bei Betriebsgebiet kooperieren

Die Region Manhartsberg – seit dem Vorjahr wie berichtet mit dem Zertifikat „familienfreundliche Region“ ausgestattet – hat auch 2023 viel vor. Das wohl wichtigste Ziel dabei ist ein interkommunales Betriebsgebiet. Die sieben Gemeinden der Region wollen also künftig auch auf wirtschaftlichem Gebiet ihre Kooperation vertiefen.

Neben den Projekten der familienfreundlichen Region wird 2023 an der Umsetzung des Kleinregionalen Strategieplanes weitergearbeitet. Ein Schwerpunkt wird dabei die Entwicklung eines Kooperationsmodells für ein gemeindeübergreifendes Betriebsgebiet sein. Laut Regionsobmann Franz Göd steckt man dabei noch in der Anfangsphase der Planung.

Als mögliche Standorte dieses Betriebsgebiets stehen aktuell Eggenburg oder das Areal in der Nähe des Abfall-Logistikzentrums in Rodingersdorf zur Diskussion. Wesentlich für die Standortwahl sei die Verkehrsanbindung, wobei für die beiden Standorte die Anbindung an die Franz-Josefs-Bahn spricht. Aus Sicht Göds macht ein gemeinsames Betriebsgebiet insofern Sinn, „als dann nicht jede Gemeinde ihr eigenes Süppchen kocht“. Stattdessen wolle man sich gemeinsam um die Ansiedlung von Betrieben und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen bemühen, die Kommunalabgaben sollen dann auch aufgeteilt werden.

Göd: „Wir sehen viel Potenzial in der Region“

Jetzt gelte es, bei diesem „jungen Pflänzchen“ in die Detailplanung zu gehen. Für interkommunale Betriebsgebiete gebe es gute, aber auch schlechte Beispiele. Gemeinsam mit der Eco-Plus wolle man ein passendes Konzept erarbeiten „und nicht das Rad neu erfinden oder ein EKZ 2 bauen. Aber wir sehen in der Region viel Potenzial, Betriebe herzubringen“.

Im Bereich der familienfreundlichen Region ist mittlerweile fix, dass es im Sommer in fünf Wochen in fünf Regionsgemeinden Erlebnis-Sportwochen für Kinder von sechs bis zwölf Jahren – und damit ein regionsweit abgestimmtes Ferienangebot – geben wird. Bei diesem Projekt wird die Region als „Gesunde Region“ von „Tut gut!“ unterstützt.

Neue Radroute heißt „Wald & Reben-Radtour“

Für die im vergangenen Jahr konzipierte Regions-Radrundroute (die NÖN berichtete) wurde der Name „Wald & Reben-Radtour“ festgelegt. Inspiriert wurde der Name durch einen Vorschlag von Jürgen Menner aus der Gemeinde Röschitz, der diese Idee bei einem Ideenwettbewerb eingereicht hat. Er erhält Saisonkarten für die Erlebnisbäder Sigmundsherberg und Eggenburg.

In Zusammenarbeit mit der KLAR! Horn werden entlang dieser Radroute im Frühjahr Punkte ausgewiesen, an denen die Auswirkungen des Klimawandels oder Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sichtbar sind. Bei geführten Klimawandel-Radtouren sollen diese Zeichen in der Landschaft bewusst gemacht werden. Als nächster Schritt ist die Beschilderung der Strecke geplant, um sie besser nutzbar und auch bekannter zu machen.

Seit 2022 werden in allen Regionsgemeinden VOR-Schnuppertickets angeboten, die die Bürger ausleihen und damit alle VOR-Linien in der gesamten Ost-Region benutzen können. Dieses Angebot wird voraussichtlich in allen Gemeinden verlängert und auch 2023 nutzbar sein.

Franz Kloiber folgt Klepp im Regions-Vorstand

Eine Umbildung gab es nach dem Bürgermeisterwechsel in Maissau im Regionsvorstand. Franz Kloiber übernimmt den Platz von Ex-Bürgermeister Josef Klepp. Als Dank und Anerkennung für sein Engagement für die Region überreichte Obmann Göd Klepp eine Urkunde sowie einen Kunstdruck des Regionslogos von Künstler Karl Korab. Göd betonte, wie sehr er die Zusammenarbeit in der Region Manhartsberg und die Diskussionen, die immer auf Augenhöhe geführt werden, schätze. „An Ideen und Tatkraft für gemeinsame Projekte fehlt es jedenfalls nicht“, sagt Göd.

Bei ihren Bemühungen setzt die Region laut Obmann Göd stark auf Vernetzung, die durch die Kleinregionsbetreuung der NÖ.Regional koordiniert wird.

Weiter voll am Ball ...

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.