Gärtner im Bezirk Horn juckt es schon in den Fingern

Die Temperaturen sind noch winterlich, aber die Natur zeigt deutlich: Der Frühling naht. An manchen Tagen ist der Winter schon fast vergessen, wären da nicht die Handschuhe und Mützen, die vor der Witterung schützen und dem Jucken in den Fingern nach den ersten warmen Sonnenstrahlen ein Ende bereiten. Daher bereiten sich die Gemeinden und Hobbygärtner eifrig auf die kommende Saison vor.

Um das Ziel der 1.000 Bäume in der Stadt Horn und den Katastralgemeinden rasch umzusetzen und eine Identifikation mit der Bevölkerung von Horn zu erlangen, können Bürger in der Stadtgemeinde Horn eine Baumpartnerschaft übernehmen. „Die Pflanzung findet zweimal jährlich im Frühjahr und Herbst durch die Mitarbeit des Wirtschaftshofes statt“, berichtete Stadträtin Isabel Mang.

Aktuell wurden bereits 71 Bäume von heimischen Banken, Firmen und Privatpersonen gespendet. Mit dem Aufstellen der Bäume in der Innenstadt und der Pragerstraße und Schulgasse wird in der kommenden Woche begonnen. „Für ein blühendes Horn investiert die Stadtgemeinde 10.000 Euro“, erklärte Gemeinderat Ludwig Band, der auch heuer die Aktion „Tag der offenen Gärten 2022“ am 11. Juni organisiert.

Und diese Aktion erfreut sich steigender Beliebtheit. Dabei öffnen Gartenbesitzer ihre Gärten, stellen sich den Juroren und lassen Interessierte ihre Kleinode bewundern, berichtete Band, der auch lobende Worte für die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes findet: „Denn nicht nur Blumen, sondern auch Grünflächen benötigen Pflege.“

Auch der Vorstand des Kleigartenvereins Horn bereitet sich auf die Gartenarbeiten im März vor. „Die Gartensaison in der Kleingartenanlage beginnt mit der Wasseröffnung Mitte April“, berichtete Obmann Martin Nowak. Die Arbeiten in der Instandhaltung haben bereits begonnen. Gartenzäune und Gartentüren müssen saniert werden, ebenso stehen Gartenwechsel im Frühjahr an erster Stelle der Organisation. Das Montieren des Maitaferls am 30. April läutet dann endgültig die Gartensaison ein. „Der erste Salat wurde aber bereits gesetzt“, fügt Nowak hinzu.

Auch Kräuterbeete sind schon in Vorbereitung

Die Kleingartenanlage sei ein Ort für den Austausch mit anderen, um die Seele baumeln zu lassen und Freude am gemeinsamen Tun zu genießen, bekräftige Nowak. Für Gemeinderätin Barbara Stark ist jetzt noch genug Zeit, um Gehölz zurückzuschneiden, größere Arbeiten im Garten zu erledigen und um Kräuterbeete vorzubereiten. Stark ist nicht nur leidenschaftliche Hobbygärtnerin, sondern auch eine erklärte Anhängerin des Kräuter- und Erholungsgartens nach Hildegard von Bingen.

