Pfliegler-Orgel muss restauriert werden

Vor fast 880 Jahren gegründet, gilt das Benediktinerstift Altenburg mit seiner prachtvollen Stiftbibliothek, der barocken Kunstsammlung und dem mittelalterlichen „Kloster unter dem Kloster“ heute als Fixpunkt für kunsthistorisch interessierte Entdecker. Vergleichsweise jung ist dagegen noch die vom bekannten Orgelbaumeister Anton Pfliegler geschaffene Orgel in der Stiftskirche.

Diese feiert heuer ihren 250. Geburtstag. Zu diesem Anlass wird quer durch die Saison 2023 zu Spezialführungen geladen, die durch Orgelkonzerte abgerundet werden. Kunstbegeisterte dürfen sich außerdem noch vor dem Sommer auf eine neue Dauerausstellung freuen.

Pfliegler-Orgel im Stift und Basilika Maria Dreieichen

Die Liste der Sehenswürdigkeiten im Benediktinerstift ist lang. Dazu zählt unzweifelhaft auch die majestätische Orgel. Diese wurde von 1772 bis 1773 gebaut und stellt das größte Orgelwerk Pflieglers dar. Zu seinen weiteren Werken zählen etwa die Orgel in der Wallfahrtskirche Hafnerberg oder jene in der zum Stift Altenburg gehörigen Basilika Maria Dreieichen. Die aus dem Jahr 1780 stammende Orgel ist noch in ihrer originalen Form erhalten.

„Noch spielt sie, aber tief verborgen im Inneren haben sich in über 240 Jahren gravierende Probleme angesammelt, die eine grundlegende Restaurierung unumgänglich machen“, betont Prior Michael Hüttl. Aus diesem Grund hat die Pfarre eine Spendenkampagne gestartet, um die Orgel umfassend zu restaurieren und in ihrem ursprünglichen spätbarocken Klang wieder erstrahlen zu lassen.

Land, Diözese St. Pölten und Bundesdenkmalamt helfen

Neben der finanziellen Unterstützung durch das Land Niederösterreich, die Diözese St. Pölten und das Bundesdenkmalamt, können Privatpersonen, denen das wunderbare Instrument am Herzen liegt, einen Beitrag leisten – entweder durch eine klassische Spende oder eine per Urkunde bestätigte Patenschaft für einzelne Pfeifen der Orgel.

