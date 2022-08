Bezirk Horn: Schulbetrieb, so normal wie möglich

Einen Schulstart ohne Einschränkungen – das wünschen sich Schüler, Lehrer und Eltern für das kommende Schuljahr. Zwei Jahre Pandemieerfahrungen mit Verordnungen, Tests und Home-Schooling lassen den Wunsch nach einem „normalen“ Schulbetrieb immer größer werden.

476 Schüler werden im Schuljahr 2022/23 das Horner Gymnasium besuchen. „Ich freue mich, dass mit vier ersten und zwei fünften Klassen wieder Leben in unsere Schule kommt“, kann Direktor Michael Ableidinger auf etwa gleich bleibende Schülerzahlen verweisen wie im Vorjahr. Auch die Möglichkeit, das Bundesaufbau-Realgymnasium zu besuchen, wird jährlich von sechs bis zwölf Schülern aus Mittelschulen genutzt. Zwei neue Lehrer für Werkerziehung und Textiles Werken versehen im kommenden Schuljahr am Gymnasium ihren Dienst.

Umbauarbeiten während der Ferienmonate

Juli und August wurden im Gymnasium Horn für den Ausbau eines neuen W-LAN-Systems genutzt. Außerdem wurde die Heizung der Schule von Gas auf Fernwärme umgestellt. „Ich bin froh, dass die Arbeiten gut über die Bühne gegangen sind. Während des Schulbetriebes hätte ich mir einen Kessel- und Brennertausch nicht vorstellen können. Es waren doch sehr aufwändige Arbeiten erforderlich“, ist Ableidinger froh, die Schule in Zukunft klimafreundlich heizen zu können.

Als seine größte Herausforderung im neuen Schuljahr sieht Ableidinger, „die Jugendlichen emotional und schulisch wieder dorthin zu bringen, wo sie vor der Corona-Pandemie waren. Die Freude am Lernen zu vermitteln, sodass sie in eine fröhliche Zukunft blicken können und auch wieder Spaß an gemeinsamen Freizeitbeschäftigungen haben.“

Großes Programm an Workshops und Projekten

Spaß an gemeinsamen Beschäftigungen soll auch bei Reisen und Projekten vermittelt werden. „Es wird für die ersten Klassen eine gruppendynamische Veranstaltung geben, die auf einen Herbst- und einen Frühjahrstermin aufgeteilt ist. Außerdem haben wir Reisen nach Deutschland, Rom oder Krakau, Sportwochen und Schikurse geplant. Auch die Durchführung einer meeresbiologischen Woche haben wir ins Auge gefasst“, zählt Ableidinger ein umfang- und abwechslungsreiches Angebot für die Schüler auf.

Neue Lehrkräfte mit Wirtschaftserfahrung

Mit drei neuen Lehrkräften startet das Schulzentrum Horn, in dem Handelsakademie, HLW und die Schule für Sozialberufe vereint sind, ins kommende Schuljahr. „Es freut mich besonders, dass wir zwei Quereinsteiger in den Schuldienst aufnehmen können, die über umfassendes Praxiswissen verfügen“, erklärt Direktor Peter Hofbauer. Bei den Quereinsteigern handelt es sich um einen Juristen und Steuerberater sowie um einen Medieninformatiker und Webdesigner.

„Es ist schon schwierig, passende Lehrkräfte zu finden. Umso mehr freut es mich, dass wir mit den neuen Kollegen zwei Personen gefunden haben, die Erfahrungen in der Wirtschaft sammeln konnten und unseren Schülern nun auch wirklich praxisnahen Unterricht bieten können.“ Die Neubesetzung war erforderlich, weil durch bevorstehende Pensionierungen und Ansparungen auf das Zeitkonto ein Freijahr genommen wird.

Die Schülerzahlen sieht Hofbauer als ziemlich stabil, tendenziell etwas steigend. Es werden im kommenden Schuljahr zwei Klassen Handelsakademie, eine Klasse Sozialberufe und je eine Klasse HLW und Fachschule geführt werden.

Erfreulich ist die Inbetriebnahme eines Ton- und Videostudios, dessen Bauarbeiten schon vor zwei Jahren begonnen haben. „Die Einrichtung war zwar kein großer Umbau, durch die Pandemie und die ständigen Lieferprobleme hat sich die Installierung des Tonstudios jedoch immer wieder verzögert. Wir sind froh, die Anlage in diesem Schuljahr nun erstmals in Betrieb nehmen zu können“, ist Hofbauer sichtlich erleichtert, das Projekt nun abgeschlossen zu haben.

Hoffnung auf einen regulären Schulbetrieb

Bezüglich Schulveranstaltungen hofft Direktor Peter Hofbauer darauf, „dass alles wieder normal durchgeführt werden kann. Im Vorjahr haben wir wegen der sich ständig ändernden Corona-Bestimmungen nur Veranstaltungen in Österreich organisieren können. Das Ausland war uns einfach zu unsicher“ Für das kommende Schuljahr sind Projekt-, Sport- und Schiwochen geplant. Auslandsaufenthalte der Schüler sollen nach England, Frankreich, Spanien oder Italien führen und auch eine Reise nach Brüssel wird – sofern es die Corona-Maßnahmen und -Lage zulassen – stattfinden.

Hofbauers größter Wunsch für das Schuljahr 2022/23: „Einen normalen Schulstart und normalen Unterricht, ohne Einschränkungen, wie wir sie zum Schluss umsetzen mussten. Denn in der Praxis lassen sich die Verordnungen oft nicht so leicht bewältigen, wie sie auf dem Papier aussehen.“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.