Gemeinsam mit seinem Freund und Geschäftspartner Bernhard Lapusch startet der Maigener Florian Gschweidl mit dem neuen Start-up „edelzweig“ durch: Mit ihren personalisierten Holzurnen wollen die beiden Erinnerungen schaffen, die für immer sind. Sie bieten Hinterbliebenen die Möglichkeit, Holz vom Baum aus dem eigenen Garten in die Urne einzuarbeiten, um so die Bindung zu einem geliebten Menschen zu erhalten. „Es geht darum, eine Verbundenheit zu schaffen, die über den Tod hinaus bestehen bleibt“, sagt Gschweidl.

Partner sind „wie Brüder“. Gegründet haben die beiden ihr Unternehmen schon 2019. Unterstützt wurden die beiden Studenten der Holztechnologie an der FH Salzburg vom Startup-Center dieser Fachhochschule. Bisher arbeiten Gschweidl und Lapusch schon mit acht Bestattern in Salzburg, Niederösterreich und Wien zusammen. Gschweidl hat nach dem Gymnasium in Horn die HTL in Krems besucht, dann habe er aber rasch gemerkt, dass der Werkstoff Beton nichts für ihn sei und sich entschieden, in Salzburg die FH für Holz- und Umwelttechnik zu besuchen. Dort lernten sich die beiden Jungunternehmer dann kennen. „Wir haben uns gefunden, sind wie Brüder“, erzählt Gschweidl. Dass die beiden komplett gleich ticken, beweise nicht nur die Tatsache, dass die Freundinnen der beiden sogar den gleichen Vornamen haben. „Wir sind uns einfach ähnlich, sind beide sportbegeistert und verbringen auch abseits unseres Start-ups viel Zeit miteinander“, erzählt Gschweidl.

Mut zum Start-up. Um mit ihrer Idee so richtig durchzustarten, nahmen die beiden Studenten – im kommenden Jänner soll übrigens nach dem Bachelor-Titel jetzt auch der Master-Titel fixiert werden – ihren Mut zusammen. Zunächst sei das Projekt auch gut angelaufen, dann habe aber Corona für einen schleppenden Verlauf gesorgt. „Man merkt, dass die Leute mehr aufs Geld geschaut haben“, sagt Gschweidl.

Pläne für die Zukunft. Denn noch sind die Urnen der beiden eher im höherpreisigen Segment angesiedelt, erzählt Gschweidl. Der Plan sei es aber, bei entsprechend guter Entwicklung das Sortiment zu erweitern und künftig auch günstigere Modelle anbieten zu können. Neben der Ausweitung des Sortiments will man auch nach Deutschland expandieren, Tierurnen anbieten und den Lieblingsbaum in Form von Platten in Särge oder Möbel integrieren. Auch eine Kooperation mit einem anderen Salzburger Start-up hat sich bereits ergeben: Mit „Barkinsulation“, das Getränkekühler aus Baumrinde fertigt, will man an der Möglichkeit arbeiten, Urnen herzustellen, die „komplett natürlich und rasch abbaubar sind“.

Naturverbundene Kunden. Als Kundenschicht wollen die beiden bewusst auf natur- und heimatverbundene Menschen setzen. Neben den Urnen bieten sie übrigens auch kleine Erinnerungsstücke aus dem selben Ast, der in die Urne des verstorbenen eingearbeitet ist, an. Mit diesen Kreuzen oder Handwärmern, die man immer bei sich tragen kann, soll es den Hinterbliebenen möglich sein, über die Äste mit den Verstorbenen in Verbindung zu bleiben.

Die Idee für ihre Urnen komme daher, dass „viele Menschen einen Baum im Garten haben, auf dem sie als Kind gerne herumgekraxelt sind oder unter dem sie gerne sitzen. Daraus entstand die Idee, einen Ast dieser Bäume zu verwenden, um daraus eine Urne zu fertigen“, sagt Lapusch. Für die individuell gefertigten Urnen reicht schon ein kleiner Ast vom eigenen Baum aus. Für all jene, die keinen eigenen Baum haben, bietet „edelzweig“ die Alternative, Holz aus der Lieblingsregion zu verwenden. Die beiden beziehen dafür übrigens Holz aus mehreren Regionen in ganz Österreich, beispielsweise Marillenäste aus der Wachau oder Eichenäste aus dem Salzkammergut.

Eigenes Verfahren entwickelt. Für die Herstellung der Urnen haben Lapusch und Gschweidl eine eigene Technologie entwickelt, um eine rasche Fertigung in wenigen Tagen zu ermöglichen. Mit einem speziell entwickelten Verfahren wird das Holz getrocknet. Die aufgeschnittenen Äste werden anschließend mit einem zu 100 Prozent aus natürlichen Stoffen bestehenden Gießharz, das die beiden entwickelt haben, verbunden.