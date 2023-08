GiZ Eggenburg bangt weiter um Zukunft

Es ist für sie und ihr Team alle paar Monate die selbe Prozedur: Das Bangen, ob das Geld für ein weiteres Semester reicht. Auch vor dem Start in das Herbst/Winter-Semester weiß Sandra Fasching nicht, wie lange es das GiZ Eggenburg noch geben wird. „Wir zittern uns von Semester zu Semester und sind permanent auf der Suche nach Sponsoren. Das geht an die Substanz“, erzählt sie der NÖN. Sie müsse an jedem Semesterende genau schauen, wie der Kontostand aussehe: „Dann kommt die Frage: Was kann ich mir für das nächste Semester leisten“, sagt sie.

Sechs Mamas als helfende Engel

Dabei wäre es ihr größter Wunsch, endlich langfristig planen zu können. Seit Jahren versuche man, über verschiedene Stellen Planstellen für das GiZ schaffen zu können. Zuletzt sind auch noch Förderungen weggebrochen. Sie selbst ist als Leiterin über ein Leader-Projekt für 20 Stunden angestellt. Dieses Projekt läuft aber 2024 aus. Auch eine weitere Arbeitskraft ist für 25 Stunden angestellt. Um den Betrieb in gewohnter Dimenssion aufrecht erhalten zu können, seien insgesamt aber 60 Stunden notwendig. Die fehlenden Stunden werden derzeit laut Fasching von sechs „fleißigen Mamas“ ehrenamtlich übernommen: „Die sind aktuell unser Putztrupp. Sie opfern ihre Freizeit für unser Zentrum“, ist Fasching über diese Hilfe dankbar. Sie hofft, dass sich vielleicht noch die ein oder andere weitere ehrenamtliche Person findet. So wird etwa am 1. September eine Aktion für die Umdekorierung der Räumlichkeiten geben: „Da sind Helfer nach vorheriger Anmeldung natürlich auch gerne gesehen.“

Auch wenn die Hilfe seitens der Gemeinden aus der „familienfreundlichen Region Manhartsberg“ groß sei, ohne zusätzliche Hilfe könnte das weit über die Bezirksgrenze hinaus beliebte Generationenzentrum mit seinem breiten Angebot bald Geschichte sein. Wenn es so komme, dann sei das einerseits schade, andererseits aber zu aktzeptieren: „Ich stecke wirklich viel Energie in mein Herzensprojekt. Aber ich muss akzeptieren, dass ich nicht zaubern kann“, so Fasching, die selbst drei Kinder hat. Dank einiger Reserven sei das Programm etwa für ein Jahr abgesichert. Und zumindest diese Zeit wolle sie mit Freude nutzen, denn: „Besser ein Jahr Freude als ein Jahr Trübsal blasen. Wir nehmen die Situation, wie sie kommt.“

Um das Angebot noch mehr in die Gemeinden hinaus zu tragen, gibt es jährlich in jeder der sieben Regionsgemeinden Spiele- und Vernetzungstreffen. Um die familienfreundlichkeit des Angebots auszubauen, wurden manche Kurse - etwa Musikgruppen ab dem 30. September - auch auf Samstage verlegt. So sollen auch berufstätige Papas die Chance bekommen, mit ihren Kids gewisse Angebote zu besuchen.

„Können nicht von Luft und Liebe leben“

Das Angebot des GiZ reicht von den Themen „rund um die Geburt“ über Eltern-Kind-Gruppen, Bewegungs- und Kreativangebote für Alt und Jung, Freizeitangebote für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, Vorträgen und Workshops bis zur Begleitung von Familien in schwierigen Lebenslagen. Gerade diese Besuchsbegleitung bringt Menschen aus den Bezirken Mistelbach bis Zwettl nach Eggenburg. „Wir sind also viel mehr als ein Eltern-Kindzentrum“, spricht Fasching auch das Angebot für Senioren, aber auch die Vernetzungstreffen für Nachbarschaftshilfe, die noch in den Kinderschuhen stecken, an. Generell will sie im GiZ Menschen die Möglichkeit bieten, sich auf neutralem Boden“ gegenseitig kennen zu lernen. Sie selbst habe über das GiZ als „Zuagraste“ viele Menschen kennengelernt und so neue Freunde gefunden. Und sie ist sich sicher: „Die Gesellschaft braucht unser Angebot. Aber wir brauchen Unterstützung. Wir können hier nicht von Luft und Liebe leben.“

Räumlichkeiten auch für Familienfeiern nutzbar

Das Kursangebot ist immer aktuell auf der Website des GiZ einzusehen Home - GiZ Region Manhartsberg (giz-eggenburg.at). Ein besonderer Kurs, nämlich die Kubukids, startet am 28. September. Hier wird Kindern mit besonderen Bedürfnissen eine Spiele- und Bewegungsgruppe geboten. Hierfür hat der Lions Club Horn für die notwendigen Materialien gesorgt.

Die Räumlichkeiten des GiZ können übrigens auch für Kindergeburtstagsfeiern gegen eine Nutzungsgebühr reserviert werden. Und schon bald gibt es ein weiteres Highlight im GiZ: Die Gestaltung des Gartens geht ins große Finale.