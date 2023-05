Straninger Brücke wird saniert

Wie die NÖN bereits berichtete wird in Straning die Brücke über den Regelsdorferbach im Zuge der L 50 erneuert. Diese Arbeiten wurden jetzt offiziell gestartet, sie sind Teil der bereits im Vorjahr gestarteten Arbeiten für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt.

Die in den 1960er-Jahren errichtete Brücke besteht aus einem Steinwiderlager, auf dem Stahlträger mit einer Betonfahrbahnplatte gelagert sind und ist mit Asphalt überbaut. Notwendig wurden die Arbeiten, weil die Brücke schon große Schäden im Fahrbahnbelag aufwies. Außerdem entsprachen gewisse Parameter – etwa die geringe Gehsteig-Breite – auch nicht mehr modernen Anforderungen.

Die neue Brücke ist rund fünf Meter lang und wird in Form eines Stahlbetonrahmentragwerkes ausgeführt und auf Micropfähle gegründet. Außerdem wird die Lage der Brücke in Richtung Süden verschoben, damit an der Nordseite ein 1,75 Meter breiter Gehweg und an der Südseite ein 1,25 Meter breites Schrammbord errichtet werden können. Die Fahrbahn auf der Brücke wird künftig 6,5 Meter breit sein. Das Durchflussprofil wurde auf ein 100-jähriges Hochwasser ausgerichtet. Durch den Neubau der Brücke wird auch eine Umlegung der Wasserleitung im Brückenbereich erforderlich.

Die Kosten für die Bauarbeiten belaufen sich auf rund 260.000 Euro und werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.Umleitung erfolgt großräumigAuch die L 50 wird jetzt auf einer Länge von rund 320 Metern vom südöstlichen Ortsbeginn bis nach der Brücke saniert, die Nebenanlagen in diesem Bereich werden neu gestaltet. Schon im Vorjahr hat die Straßenmeisterei Eggenburg mit den Arbeiten an den Nebenanlagen begonnen. Die Restarbeiten erfolgen jetzt im Zuge bzw. nach den Brückenbauarbeiten.

Die Kosten für die Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen belaufen sich auf rund 105.000 Euro, wobei rund 30.000 Euro auf das Land NÖ und rund 75.000 Euro auf die Marktgemeinde Straning-Grafenberg entfallen.

Die Arbeiten werden durch die Straßenmeisterei Eggenburg in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region ausgeführt. Mit der Fertigstellung ist Ende August zu rechnen. Während der Arbeiten an der Brücke und der Fahrbahn wird es eine Umleitung für den überregionalen Verkehr geben. Die erfolgt von Limberg über Niederschleinz und Sitzendorf zur Kreuzung L 42 / L 50. Die Arbeiten an den Nebenanlagen werden hingegen unter einer halbseitigen Verkehrsführung durchgeführt.

