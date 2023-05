Volkshilfe eröffnete neue Station in Drosendorf

Überzeugten sich von den neuen Räumlichkeiten: Franz Bergler-Hellein, Maria Panzenböck-Stockner, Ewald Sacher, Jürgen Rochla (stehend, von links) mit dem Team der Volkshilfe Sozialstation Drosendorf. Foto: privat

Die Volkshilfe hat mit einem kleinen Festakt ihre Räumlichkeiten in der neuen Sozialstation in Drosendorf eröffnet. Hier hat ein erfahrenes und beherztes Team bestehend aus HeimhelferInnen, PflegeassistentInnen und diplomierten Kranken- und Pflegepersonen künftig in der Nähe des Raabser Tores ihr Quartier. Damit gibt es neben den Stationen in Horn, Eggenburg und Gars jetzt vier Volkshilfe Sozialstationen im Bezirk Horn.

Geleitet wird das neue Drosendorfer Team – fünf Frauen und zwei Männer – von Nadine Grill. Sie freue sich, dass ihr Team künftig hier den Kunden mit allen Dienstleistungen der Pflege- und Betreuung, mit Beratung, mit allen Fragen zum Thema Demenz und vielem mehr zur Verfügung stehen kann. Notwendig wurde die neue Station unter anderen deshalb, weil das Team der Volkshilfe ständig wachse. Als Grund dafür macht Maria Panzenböck-Stockner, Bereichsleiterin Volkshilfe NÖ, die hohe Kundenzufriedenheit verantwortlich. Man freue sich daher über weitere Unterstützung neuer Kollegen und Kolleginnen im Bereich Heimhilfe, Pflege(fach)assistenz und Diplomkrankenpflege. Unterstützung bei der Ausbildung für diese Berufe bietet übrigens auch das Volkshilfe-Akademie-Team an, sagt Bezirksvereinsvorsitzender Jürgen Rochla.

