Promi-Auflauf bei Garser Weinsegnung

Vollbild

FB

Bei der Weinsegnung in Gars: Dompfarrer Toni Faber, Angelika Niedetzky, Gastronom Helmut Buhl und Erwin Pröll. Wein-Pate Michael Walchhofer, Johann Groiss (Etikette) Helmut Buhler, Angelika Niedetzky, Dompfarrer Toni Faber und Winzer Fritz Miesbauer. Ernst Plessl (M.) übergab eine Chronik an Michael Walchhofer – da das Horner Gym seit über 30 Jahren auf Skiwochen in die Heimat von Michael Walchhofer fährt - Gründer war der Vater von Plessl, Ernst Plessl, ebenfalls Professor am Horner Gym).

1 /12