Steinerne Hochzeit: „Meine Frau ist mein größtes Geschenk“

Die Steinerne Hochzeit feierten Anna und Ernst Neumayer aus Röschitz. Die Jubilare waren nicht nur erfolgreiche Landwirte, sondern auch privat sehr erfolgreich. Sie haben fünf Kinder, 14 Enkelkinder und 18 Urenkel, die nicht nur das Jubiläum ordentlich mitfeierten, sondern auch den 90. Geburtstag von Opa Ernst. „Der Eiserne“, so der Spitzname von Ernst Neumayer, war im Musikverein Röschitz als erste Flügelhornist und bei den Jagdhornbläser aktiv tätig. Auch im Gemeinderat setzte sich der Jubilar zum Wohl der Bevölkerung ein.

Fleiß, Arbeit und Bescheidenheit hat die Neumayers seit jeher ausgezeichnet. „Laute Worte fallen bei uns nicht, wir bereden alles“, erklärten die Eheleute. Es sei das größtes Geschenk, das er je erhalten habe, als ihn seine Frau geheiratete habe, betonte Ernst Neumayer.

Von der Bezirkshauptmannschaft Horn stellte sich Bezirkshauptmann Stefan Grusch mit der Ehrengabe des Landes NÖ ein. Grusch würdigte die Jubilare als Vorbilder für die Jugend, die „nicht nach jeder Unannehmlichkeit die Flinte ins Korn geschmissen haben“. Weitere Gratulanten waren Bürgermeister Christian Krottendorfer, Vizebürgermeister Alfred Quirtner und Geschäftsführender Gemeinderat Peter Hüttl sowie zahlreichen Freunde und Bekannte.

„Man darf keinen Blödsinn machen und muss bei Vernunft bleiben“

Auf die Frage, was sich die beiden für die Zukunft wünschen, nannten sie „Gesundheit und Zufriedenheit“. Wie ihr Rezept für ein so langes Eheleben lautet? „Geduld, Verständnis für den anderen und zusammenhalten, denn sonst hält sie ja nicht, die Ehe“, betonen die Beiden. „Man darf keinen Blödsinn machen, muss bei Vernunft bleiben“, so Ernst Neumayer auf die Frage, was er seinen Enkerln und Urenkerln für eine lange Ehe mit auf den Weg gibt. Zur Gnaden-Platin-Hochzeit (70 Ehejahre) in zweieinhalb Jahren versprachen alle, wieder mit den beliebten Jubilaren zu feiern.